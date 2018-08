Le pagelle del Getafe - Soria, esordio negativo. Djené disastroso

© foto di J.M.Colomo

Soria 5 - Sbaglia evidentemente l'uscita e la respinta sul primo gol, servendo di fatto Carvajal sul cross proveniente dalla fascia. Probabilmente esente da colpe sul 2-0 di Bale: ci arriva, ma non ha la forza per ribattere via il pallone. Il suo esordio ufficiale con la maglia del Getafe è un flop.

Damian Suarez 5.5 - Chiude bene un paio di volte, è quello che combina meno guai sicuramente. Stranamente però troppo imprecisi i suoi cross, che rendono vane le azioni sulla sua fascia.

Bruno Gonzalez 5 - In gran difficoltà sui tagli di Bale, è spesso in ritardo e non riesce mai a trovare i tempi giusti per difendere. E' lui a perdersi il gallese in occasione della traversa colpita da quest'ultimo.

Djené 4.5 - Semplicemente disastroso. Soffre molto il pressing degli attaccanti avversari e ne dà una chiara testimonianza con il pasticcio che regala il 2-0 al Real Madrid. Davvero troppe le sbavature in questo match.

Cabrera 5.5 - Ci mette la garra, ma troppo spesso si fa saltare in dribbling, specie quando c'è Bale dalle sue parti. Ma capiamo quanto difficile sia fermare l'intercambiabile attacco delle Merengues.

Portillo 5 - Prestazione anonima, non è ancora in condizione. Estraneo alla manovra, si vede davvero poco. Dal 65' Ivan Alejo 5 - Cambia l'interprete, ma non il risultato. Dal suo ingresso in campo crea più caos che altro.

Arambarri 5 - Spesso in affanno di fronte al tiki-taka del Real Madrid, viene messo in mezzo e non riesce mai a trovare le misure. La fotografia è l'intervento in ritardo su Kroos che a 10 minuti dalla fine gli vale il giallo.

Shibasaki 5.5 - Oscilla tra le linee, cercando di dare anche sostegno a Molina. Qualche giocata da parte sua arriva, ma troppo poco per impensierire la squadra di Lopetegui.

Maksimovic 5 - Come il collega Portillo è praticamente assente. Sarà per il poco possesso palla, ma la sua è una prova a dir poco evanescente.

Amath 5.5 - Gioca più all'indietro che in avanti. Manca l'apporto offensivo, ma si sacrifica spesso in difesa per dar manforte di fronte alle continue azioni dei Blancos. Dal 58' Mata 6 - Bagna l'esordio in Liga con un paio di guizzi interessanti. L'unico a mostrare qualcosa di positivo.

Molina 5 - Fin dall'inizio è molto nervoso, come se sentisse maggiormente la partita. Questo gli vale il giallo dopo appena 27 minuti di gioco e nient'altro. Isolato, non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 71' Angel s.v.