Le pagelle del Giappone U20 - Ito sbaglia il rigore del primato

Wakahara 6,5 - Salva su un retropassaggio sbagliato di Kobayashi evitando un clamoroso autogol. Nel primo tempo ordinaria amministrazione, poi risponde presente su Olivieri.

Sugawara 6,5 - Partecipa più alle azioni offensive rispetto a quelle difensive.

Mikuni 6,5 - Poco estetico, molto ruvido ma sempre efficace.

Kobayashi 6 - Grande recupero in scivolata su Capone nel primo tempo.

Higashi 6 - Buona partita, anche a livello tecnico.

Nishikawa 5,5 - È quello che si vede meno del Giappone (dall'86' Hara s.v.)

Ito 5,5 - Pesa sul suo giudizio il rigore sbagliato all'11' del primo tempo. Reagisce però alla grande e sfiora il gol più volte.

Saito M. 6,5 - Qualità tecnica immensa. Dopo due giri d'orologio mette subito i brividi ai Carnesecchi con un destro insidioso da 30 metri. Tutte le azioni passano dai suoi piedi: geometra impeccabile.

Yamada 6 - Nel finale rischia di segnare il gol del primato, ma Tripaldelli sulla linea gli nega la gioia di esultare.

Tagawa 6,5 - Ha il merito di procurarsi il rigore, poi fallito da Ito. Al 20' brucia in velocità tutta la difesa dell'Italia, sbagliando poi il tiro a tu per tu con Carnesecchi. Proprio in quest'azione si fa male ed esce in barella, tanta sfortuna (dal 21' Nakamura - Entra col piglio giusto e sfiora un paio di volte il momentaneo vantaggio.)

Saito K - Mette spesso e volentieri i brividi all'Italia. Molto mobile e fastidioso, esce per un problema alla spalla nel finale (dal 78' Suzuki s.v.)