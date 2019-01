Le pagelle del Girona - Bernardo ingenuo, Stuani poco lucido

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bono 6 - Subisce due gol, ma per i tentativi fatti dal Barça, specie nella ripresa, gli va bene così. Il merito è comunque suo, autore di diverse parate interessanti.

Pedro Alcalà 5,5 - Comincia bene, sempre attento a chiudere gli spazi. Nel finale molla, anche a causa della stanchezza.

Bernardo Espinoza 4,5 - Primo tempo giocato bene, con attenzione e aggressività. Ma, proprio dal punto di vista dell'aggressività, ad inizio ripresa esagera e rimedia un secondo giallo ingenuo, inguaiando la partita dei suoi.

Juanpe 6 - Esce spesso in marcatura preventiva, mostrando buona intelligenza tattica. Un paio di interventi provvidenziali da parte sua.

Pedro Porro 6 - Macina chilometri sulla fascia destra, arriva quasi al gol in una circostanza, si guadagna la pagnotta sacrificandosi il più possibile.

Pere Pons 6 - Bene in fase di contenimento, recupera diversi palloni e sfrutta le sue doti d'inserimento.

Granell 6,5 - Marca ad uomo, senza lasciargli neanche un centimetro, il povero Busquets. Non gli permette di far gioco, rispettando la mansione datagli da Sacristan. Quando può, imposta.

Valery Fernandez 6 - Non gioca da quinto di centrocampo, ma quasi da ala sinistra. Corre tanto, gioca con personalità, poi inevitabilmente cala.

Portu 6,5 - Sempre aggressivo e frizzante, quando prende il pallone va chiuso subito altrimenti qualcosa di interessante la combina. E' il più pericoloso.

Aleix Garcia 5,5 - Svaria tra le linee, ma questo lo induce a nascondersi troppo tra gli stretti reparti blaugrana.

Stuani 5 - Spesso le palle gol se le confeziona da solo, ma è poco lucido davanti al portiere, in maniera insolita. Ci arriva sempre, ma non colpisce mai. Non è in giornata.