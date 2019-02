Le pagelle del Girona - Luiz ispirato, Portu trascinatore

Risultato finale: Real Madrid-Girona 1-2

Bono 6 - Incolpevole sul gol di Casemiro. Per il resto, si fa trovare pronto.

Ramalho 6 - Getta il cuore oltre l’ostacolo per arginare lo strapotere tecnico degli attaccanti del Real Madrid.

Alcala 6.5 - Morde alle caviglie Benzema costringendolo più volte all’errore.

Juanpe 6 - Soffre poco sia con Vazquez che con Bale, mettendo in campo grande applicazione.

Porro 5.5 - Non s’intende al meglio con i compagni ed è costretto a lasciare il campo al giro di boa. Dal 46’ Lozano 6.5 - Spina nel fianco per la difesa di Solari al suo ingresso in campo.

Pons 5.5 - Non riesce ad approfittare dell’insolita timidezza del Real Madrid ad inizio incontro. Esce senza lasciare il segno. Dal 46’ Aleix Garcia 6 - Si divora un gol praticamente già fatto, ma per sua fortuna l’errore non incide sul risultato.

Luiz 7 - Bravo a mettere pressione ai portatori di palla del Real e a buttarsi negli spazi quando gli capita l’occasione. Grandissima la giocata che apre il campo in occasione del raddoppio.

Granell 6.5 - Guida il centrocampo con la consueta dose di autorevolezza.

Raul Garcia 6.5 - Mai in affanno, nonostante la caratura degli avversari al cospetto dei quali non sfigura minimamente.

Portu 7.5 - Generoso in entrambe le fasi di gioco, dialoga ad occhi chiusi con il suo compagno di reparto e mette la firma sul gol che decide il match e gli regala una domenica da assoluto protagonista. Dall’83’ Fernandez SV.

Stuani 6.5 - Dimostra la giusta freddezza dagli undici metri, nonostante un inizio di match non esaltante.