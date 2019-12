Le pagelle del 'Gladbach - Bensebaini indemoniato, Sommer indeciso

Risultato finale: Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 2-1

Sommer 5 - Protagonista di una "mezza papera" al 27' su un tiro non irresistibile di Kimmich, non è impeccabile in occasione del gol di Perisic. Troppo insicuro, ma la fortuna gli dà ragione.

Lainer 6.5 - Una sicurezza per il 'Gladbach, si accende in particolare nel secondo tempo al pari del resto della squadra.

Ginter 6 - Non sempre preciso, ma comunque efficace nel suo compito da centrale di difesa.

Elvedi 6 - Si fa saltare qualche volta di troppo da Coman, ma nel finale si prende la scena cercando anche l'iniziativa personale.

Bensebaini 7.5 - Bravissimo ad anticipare i difensori avversari in occasione del primo gol di testa, freddissimo dal dischetto in pieno recupero: prestazione da incorniciare per l'algerino che, a causa dell'immenso sforzo, ha concluso la partita in ginocchio.

Hofmann 6.5 - Uomo-assist per il momentaneo pareggio di Bensebaini, molto lucido e attento nelle ultime battute di gara.

Zakaria 5.5 - Soffre le accelerazioni di Lewandowski e Muller, facendosi spesso rubare il pallone dai piedi soprattutto dall'attaccante polacco.

Bénes 5 - L'ammonizione rimediata dopo appena cinque minuti influisce notevolmente sulla sua prestazione veramente opaca. Mai in partita. (Dal 58' Embolo 6.5 - Il suo ingresso cambia la partita in positivo per il 'Gladbach)

Plea 5.5 - Poco servito dai compagni di squadra, cerca in più di un frangente di scardinare la retroguardia del Bayern Monaco, senza riuscirci. Esce anzitempo per infortunio. (Dal 63' Herrmann 6.5 - Altro cambio azzeccato da Marco Rose: trenta minuti ben giocati da parte sua)

Stindl 6 - A dieci minuti dalla fine, nel momento migliore del 'Gladbach, va ad un passo dal terzo centro stagionale. Si sforza tantissimo, ma può davvero poco contro gli avversati meglio piazzati fisicamente. (Dall'85' Raffael s.v.)

Thuram 6 - Invisibile nel primo tempo, così come il resto della squadra. Chiede un penalty al 59' su un contatto con Kimmich, ma l'arbitro fa giocare: passano trenta minuti e il penalty arriva a causa di un fallaccio ai suoi danni da parte di Martinez. In un certo modo, si rende "decisivo".