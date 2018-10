Le pagelle del Gladbach - Hermann entra e segna, super Wendt

Risultato finale Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 0-3

Sommer 6.5 - Ha la capacità di vanificare le occasioni avute dagli attaccanti avversari. Reattivo sul colpo di testa di Muller da distanza ravvicinata, si ripete sul tentativo di Lewandowski.

Lang 6 - Nel primo tempo non ha problemi a dominare la corsia di competenza, ma va enormemente in affanno quando entra in campo Ribery.

Ginter 6.5 - Dimostra grande attenzione e si fa notare soprattutto per le magistrali chiusure. Come quella su Rodriguez nella ripresa, che blinda il risultato.

Elvedi 6 - Sfrutta al meglio la sua prestanza fisica per sbarrare la strada a Lewandowski. Ci riesce molto bene, non facendo correre troppi pericoli alla difesa.

Wendt 6.5 - Ottimo sia in fase di copertura che per la spinta sulla corsia sinistra. Nel corso della partita, il terzino intercetta un'infinità di palloni.

Hofmann 6.5 - Sa essere efficace, non soltanto nel coprire bene il centrocampo. Dai suoi piedi, infatti, nasce l'assist per il primo gol di Plea.

Kramer 6 - Il tecnico gli affida il ruolo di impostare il gioco, lo fa con i tempi giusti e senza sbavature. E' importante soprattutto in fase di copertura.

Neuhaus 6 - Assolve perfettamente il compito di rottura a centrocampo che gli viene assegnato. Non si accontenta e sfiora il tris, peccato che la sua conclusione pecchi in precisione. (Dal 74' Herrmann 7 - Secondo gol stagionale per il centrocampista che, da subentrato, chiude la partita firmando il tris).

Stindl 7 - Non avrebbe potuto desiderare un ritorno migliore dopo l'operazione, l'attaccante approfitta dell'errore di Alcantara per firmare il raddoppio del Gladbach e tornare a sorridere. (Dal 66' Zakaria 5.5 - Va in campo per fare densità in mediana, ma il Bayern si fa più pericoloso. Rimedia un'inutile ammonizione).

Plea 7 - Quinto gol in sette partite, che impatto sulla Bundesliga per l'ex Nizza. Un destro a giro dal vertice dell'area per sbloccare la partita, sfiora anche la doppietta con una conclusione dal limite.

Hazard 6.5 - Dimostra un encomiabile spirito di sacrificio per la squadra, andando a ripiegare anche in fase difensiva, quasi da terzino aggiunto. Ma in avanti, sa rendersi pericoloso. (Dall'83' Traoré s.v.).