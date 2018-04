Le pagelle del 'Gladbach - Stindl ovunque, Hofmann imprendibile

Risultato finale: Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg 3-0

© foto di Imago/Image Sport

Sommer 6 - Con I piedi non è il massimo sbagliando qualche appoggio di troppo. Più ordinato invece sulle uscite.

Elvedi 6.5 - Frena in maniera impeccabile le sgroppate di Didavi dalla sua parte, mette in difficoltà William sulla destra.

Vestegaard 7 - Tutti i palloni di testa sono i suoi. Praticamente impeccabile, annulla il potenziale offensivo di Dimata.

Ginter 7 - Non sbaglia un colpo al centro della difesa, preciso anche quando dà il via all’azione della sua squadra.

Wendt 6.5 - Percorre spesso la fascia sinistra sugli inviti di Raffael. Spesso al cross verso il centro dell’area.

Hofmann 7 - Accelera e taglia verso l’area di rigore e si procura la punizione del 3-0. Casteels è bravo sulla sua conclusione da cui nasce il raddoppio di Raffael. Sfiora un gol nella ripresa che avrebbe fatto crollare il Borussia Park (Dall’81’ Benes sv).

Kramer 7 - Vince tutti i duelli in mediana con gli avversari. Scaltro quando sorprende un troppo distratto Wolfsburg calciando la punizione del 3-0 rapidamente (Dall’85’ Strobl sv).

Zakaria 6.5 - Recupera palloni in mediana e propone l’azione per la sua squadra con eleganza (Dall’81’ Traoré sv).

Hazard 6.5 - Inizia un po’ timido poi sfrutta gli spazi che la difesa del Wolfsburg gli offre per far valere la sua rapidità.

Stindl 7.5 - Decisamente il migliore in campo per i suoi. Uomo ovunque, recupera persino palloni in difesa. Sblocca la partita dopo solo sei minuti e va vicino alla doppietta personale.

Raffael 7.5 - Quando dialoga con Stindl non ce n’è per nessuno. Firma il raddoppio con una conclusione precisa sulla respinta di Casteels.