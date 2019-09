Le pagelle del Granada - Azeez rapace. Vadillo risorsa

Risultato finale: Granada-Barcellona 2-0

Rui Silva 6,5 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto ogniqualvolta chiamato a causa.

Victor Diaz 6 - Pattuglia diligentemente la fascia destra non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Domingos Duarte 6,5 - Gioca coscienziosamente al fianco di German rendendosi protagonista di un paio di chiusure degne di nota.

German 6,5 - Guida disciplinatamente la retoguardia del Granada ridimensionando, in maniera considerevole, le ambizioni offensive balugrana.

Carlos Neva 6,5 - Corre regolarmente lungo la corsia di sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Yangel Herrera 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana biancorossa cercando, e non trovando, la giocata decisiva (dall'88 Gonalons sv - Subentra nel finale non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Montoro 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo facendosi particolarmente apprezzare in fase di non possesso.

Antonio Puertas 7 - Regala lampi della sua classe propiziando, con un cross deviato, la rete dell'1-0 biancorosso.

Azeez 7 - Veste i panni del trequartista realizzando rapacemente la rete dell'1-0 per gli uomini di Diego Martinez

Machis 6 - Percorre, in maniera diligente, la fascia di competenza uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 62' Vadillo 7 - Sostituisce l'infortunato Machis realizzando, in maniera impeccabile, il calcio di rigore del raddoppio biancorosso).

Soldado 5,5 - Combatte caparbiamente contro l'intera difesa blaugrana non rendendosi pericoloso come dovrebbe e potrebbe (dal 57' Carlos Fernandez 6 - Prende il posto di Soldado donando energie fresche alla manovra offensiva biancorossa).