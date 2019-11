Le pagelle del Granada - German Sanchez decisivo, Gonalons nervoso

Risultato finale: Granada-Atletico Madrid 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rui Silva 6 - Prestazione generosa per l'estremo difensore del Granada che, a parte la rete subita da Renan Lodi, non è mai stato costretto a particolari interventi degni di nota.

Victor Diaz 5.5 - Rischia di regalare un calcio di rigore all'Atletico Madrid nel corso del primo tempo, mentre nella ripresa rimedia in extremis ad un errore in marcatura su Morata. Poco reattivo sulla corsia di destra.

Domingos Duarte 6.5 - Ci si aspettava una partita ben più sofferta dal centrale portoghese ex Sporting Lisbona, molto bravo a contenere gli attacchi della formazione ospite.

German Sanchez 7 - Uno dei più impegnati questa sera tra gli uomini di Martinez: dopo un'ottima prova difensiva, si prende anche la gioia del gol del pareggio, perfetto nel duello aereo con Herrera. Neanche il tempo di godersi il secondo centro stagionale che un infortunio all'adduttore lo costringe ad uscire. (Dal 71' José Martinez s.v.)

Quini 5.5 - Lavora sottotraccia, ma non riesce mai a "galoppare" sulla sua corsia preferenziale, quella di sinistra. Prova a farsi vedere nel finale con una conclusione murata dalla difesa avversaria.

Montoro 5.5 - Poco in luce per gran parte della gara, non riesce né a rendersi pericoloso né, tanto meno, ad aiutare i compagni di squadra nel momento del bisogno, dunque dopo l'0-1 realizzato da Renan Lodi.

Gonalons 5 - Nervosissimo dal primo all'ultimo minuto, viene ammonito nel corso del secondo tempo dopo l'ennesimo intervento scomposto ai danni di un avversario. Si intravede, in lui, un limite comportamentale che incide notevolmente sulle sue prestazioni in campo.

Antonio Puertas 6.5 - Si sacrifica: in avvio si offre in zona d'attacco, trovando due volte l'opposizione di Oblak, mentre nel secondo tempo si concentra maggiormente nella zona difensiva. Alterna al meglio le due fasi.

Azeez 5 - Spettatore non pagante, tocca pochissimi palloni e viene tolto dal terreno di gioco dopo un'ora. (Dal 62' Carlos Fernandez s.v)

Vadillo 5 - Ha una ghiotta chance su calcio di punizione al 41', ma trova l'opposizione della barriera. Unica nota positiva di una serata non all'altezza. (Dal 66' Machis 6 - L'ex Udinese scende in campo con una voglia matta di confrontarsi con un club prestigioso come l'Atletico e non sfigura affatto)

Soldado 6.5 - Uno dei migliori del Granada nel primo tempo: dai suoi piedi, infatti, sono passate quasi tutte le azioni orchestrate dal Granada. Nella ripresa si sposta più indietro su indicazione del mister per l'obiettivo di mantenere il pareggio.