Le pagelle del Granada - Rui Silva migliore in campo, male Soldado

Risultato finale: Real Madrid-Granada 4-2.

Rui Silva 7 - Il risultato potrebbe ingannare chiunque. Prende quattro gol, ma se non fosse stato per i suoi interventi il Real ne avrebbe segnati molti di più. Un paio di miracoli veri, soprattutto nel finale su Benzema. La statistica nel finale parla chiaro, sono sette gli interventi decisivi compiuti in questo match.

Diaz 5 - Uno dei più disattenti in fase di non possesso, dalle sue parti si passa troppo spesso e con estrema facilità. Ne sa qualcosa Carvajal che nel primo tempo sfiora anche due gol con un paio di incursioni offensive.

Duarte 6 - Partita da dimenticare nella prima frazione, dove commette molti errori. Nella ripresa ha il merito di mettere a segno il gol che riapre la sfida, ma la sua prova difensiva è da matita rossa.

German Sanchez 5 - Prestazione insufficiente, si fa trascinare dal Real e inizia a commettere falli inevitabili. Deve assolutamente mantenere la concentrazione nei momenti cruciali, altrimenti dietro il Granada può sciogliersi alle prime difficoltà.

Neva 4.5 - I padroni di casa passeggiano dalle sue parti, in più di una giocata va in confusione e scopre il fianco. L'anello debole della difesa, sui quattro gol ha parecchie responsabilità.

Herrera 6 - Si danna l'anima sin dai primi minuti, è uno dei pochi che ci crede e non molla mai. Peccato per il pallone gestito malissimo nel finale, che apre al contropiede e al quarto gol dei Blancos.

Montoro s.v. (Dal 6' Gonalons 6.5 - Un paio di sbavature appena entrato, poi prende coraggio ed inizia a giocare come gli riesce meglio).

Puertas 5.5 - Va a strappi, ma contro una squadra del genere non puoi essere incostante. Mezzo voto in più per l'atteggiamento, ma deve assolutamente migliorare.

Azeez 5 - Prova ad agire sulla trequarti, ma ogni sua iniziativa viene intercettata dalla difesa di casa. Male anche nelle idee e nelle scelte, poteva fare meglio soprattutto nella prima frazione. (Dal 51' Vadillo 6.5 - La ventata di entusiasmo che porta è tangibile, bravo sul primo palo nell'azione della seconda rete).

Machis 6.5 - Nel momento più complicato si carica la squadra sulle spalle e calcia un rigore perfetto che riapre il match. Ha qualità e si vede, anche se spesso non viene aiutato dai compagni.

Soldado 5 - Doveva essere il terminale offensivo di questa squadra, ma non riesce mai a calciare in porta. Nel secondo tempo è troppo nervoso, si fa trascinare da Casemiro e si prende un'ammonizione evitabile. (Dal 64' Fernandez 6.5 - Entra e dopo pochi minuti si procura un calcio di rigore, bene soprattutto dal punto di vista mentale).