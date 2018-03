Le pagelle del Leganes – Delude Gumbau, bene El Zhar

Risultato finale: Athletic Club-Leganes 2-0.

Cuéllar 5 - Bene in diverse occasioni, ma l’errore sul primo gol è da matita rossa. In uscita soffre troppo.

Zaldúa 6 - Dopo i primi minuti di difficoltà preme sull’acceleratore, insieme a El Zhar crea moltissimi pericoli.

Bustinza 5.5 - Sulle accelerazioni dei padroni di casa va in difficoltà, ma in qualche modo prova ad opporsi.

Siovas 5 - Soffre troppo, non gestisce mai la sfera e compie troppe sbavature quando deve impostare.

Rico 5 - Dalle sue parti si affonda con troppa facilità. Soprattutto De Marcos trova ampie praterie.

Pérez 5 - Errore clamoroso sul secondo gol, dove cerca un controllo anziché un rinvio. Soffre durante tutto il match.

Gumbau 5 - Sbaglia troppo, non riesce mai ad imporre il palleggio nel momento fondamentale della sfida. (Dal 46’ Brasanac 6 - Entra bene in campo, sfiora in un paio di occasioni il gol).

El Zhar 6 - Buone giocate e molta qualità sulla destra, ma è troppo nervoso. Lo si nota anche quando esce dal campo, dove calcia tutto ciò che gli capita a tiro. (Dal 58’ Omar Ramos 5.5 - Non entra bene in campo, è spesso impreciso).

Eraso 5 - Serata da dimenticare: non si vede mai e non riesce ad entrare nel vivo del gioco.

Amrabat 5.5 - Una sola occasione pericolosa, poi cala e non si vede praticamente mai. (Dal 78’ Naranjo 6 - Ci prova spesso, ma entra con il punteggio già compromesso).

Beauvue 4.5 - Gli capitano tre palloni, ma non li sfrutta. Non riesce mai a creare superiorità, si vede pochissimo.