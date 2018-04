Le pagelle del Leganes - Cuellar non impeccabile, Zaldua il migliore

Leganes-Valencia 0-1

© foto di J.M.Colomo

Cuellar 5 - Non è perfetto in occasione del gol di Rodrigo, mentre per il resto non ha tanto da intervenire.

Zaldua 6,5 - Inesauribile sulla fascia, se arriva la sconfitta di certo la colpa non è sua. E' tra i migliori in campo.

Bustinza 6 - Impeccabile in fase difensiva, anche se ha vita facile con i ritmi bassi della partita.

Munoz 5,5 - Qualche piccola sbavatura soprattutto nel primo tempo. Prestazione rivedibile. Dal 73' Beauvue s.v.

Siovas 5,5 - Si incolla il più delle volte a Zaza, cercando di non farlo girare. In fase d'impostazione sbaglia troppi tocchi.

Diego Rico 6 - Dal suo lato c'è Soler e lo contiene tutto sommato discretamente. Intelligente tatticamente, provvidenziale una sua chiusura nel primo temoo.

Omar Ramos 5 - Completamente impalpabile. Viene chiamato spesso allo scatto, ma sembra fuori forma. Negativa la sua prestazione. Dal 79' El Zahr s.v.

Ruben Perez 5 - Si dedica soprattutto alla fase d'interdizione, perdendo però troppo spesso le misure. Costretto al fallo, è troppo irruento.

Gabriel Appelt Pires 6 - L'unico a salvarsi della mediana. Il più intraprendente, ci prova con qualche tiro da fuori. Il primo squillo del Leganes è suo. Dal 90' Naranjo s.v.

Eraso 5 - Ci si aspettava tanto da lui, ma delude le attese. Non incide su questa partita, non regala alcuna giocata interessante.

Amrabat 5,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ma da solo non riesce a rendersi mai pericoloso.