Le pagelle del Leganes - El Zhar riapre il match, difesa da horror

Risultato finale: Barcellona-Leganes 3-1

© foto di J.M.Colomo

Cuellar 6 - Subisce tre gol senza grandi colpe. Qualche bella parata.

Zaldua 5 - Soffre la velocità avversaria. Spesso costretto al fallo, gioca un match in costante apprensione.

U. Bustinza 4.5 - Messi è un cliente immarcabile e lui se ne accorge quasi subito. Fa il possibile.

Siovas 4.5 - Come il compagno ha un avversario di quelli da non dormirci la notte. Prova a limitare i danni senza riuscirci.

Garcia 4.5 - Perde il duello con Dembélé su tutta la linea. Seratacca da dimenticare in fretta.

Perez 4.5 -. Si arrangia come può. Garitano lo sostituisce per non rischiare di rimanere in 10. (dal 78' Guerrero s.v. )

A. Pires 5 - Inizialmente ci prova, poi anche lui subisce l'onta dei pariruolo catalani.

Ramos 4 - Sempre preso in mezzo. Non costruisce, non fa filtro. Un disastro.

Eraso 4.5 - Partita negativa e impalpabile. (dal 60' Brasanac 5.5 - Gioca meglio del compagno anche se non basta per cambiare la partita).

El Zhar 6 - Riapre il match con un destro deviato. L'ultimo ad arrendersi.

Amrabat 4 - Non entra mai in partita e rimane negli spogliatoi durante l'intervallo. (dal 46' Beauvue 6 - Entra subito bene nel match sfiorando per due volte il gol).