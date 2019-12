Le pagelle del Leicester - Iheanacho e Vardy decisivi, delude Barnes

Risultato finale: Leicester-Everton 2-1

© foto di Imago/Image Sport

Schmeichel 5.5 - Si arrabbia con i suoi e fa bene, anche perché spesso non lo seguono sui lanci lunghi. Partita con qualche sbavatura di troppo, soffre sulle uscite alte.

Pereira 6.5 - Uno dei più pericolosi per la compagine di Brendan Rodgers, soprattutto nel secondo tempo prova spesso ad impensierire Pickford in più di un'occasione. Bene anche in fase di non possesso.

Evans 6.5 - Dei due centrali è quello più attento e che commette meno errori, dalle sue parti si passa con meno facilità. Bene anche quando deve costruire il gioco.

Soyuncu 6 - In lettura non concede nulla, blocca diverse offensive e sporca le linee di passaggio. In alcuni casi concede troppo, ma nel complesso gioca una buona gara.

Chilwell 5.5 - Nel primo tempo accentua una caduta che gli poteva costare anche un giallo per simulazione. Nella ripresa non affonda molto, pensa più a difendere.

Ndidi 7 - Strappa applausi durante tutto il match, recupera un quantitativo incredibile di palloni e c'è sempre quando il Leicester prova ad attaccare. Ricopre il ruolo di "tuttocampista" nel migliore dei modi.

Tielemans 6 - A parte una conclusione alta non combina molto. Concede troppi spazi in fase di non possesso, non la sua miglior partita: deve trovare maggiore continuità durante l'arco dei 90'.

Perez 5.5 - Inizia bene sfiorando il gol con un gran diagonale, da quel momento in poi si eclissa e perde molti palloni. Deve essere più costante in match fondamentali come questi. (Dal 62' Iheanacho 7.5 - Spacca in due la partita con il suo ingresso in campo, con la sua rete decide un match incredibile).

Maddison 6 - Nella prima frazione spreca troppo, nella ripresa inizia a muoversi diversamente e il Leicester ingrana la quinta. Sbaglia qualcosina negli ultimi 16 metri, ma riscatta un primo tempo sottotono.

Barnes 5 - Inesistente nella prima metà di gioco, nella ripresa ci prova ma non trova spazi. Esce tra gli applausi, ma la prestazione resta insufficiente. (Dall'82' Albrighton 6 - Dà consistenza in mezzo al campo grazie anche alla sua esperienza).

Vardy 7 - Non sbaglia praticamente mai. Ogni volta che la palla arriva dalle sue parti lui pensa soltanto a buttarla dentro. Ennesimo gol, ormai è diventato un attaccante top.