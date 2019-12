Le pagelle del Leicester - Schmeichel fa quel che può, Ndidi combatte

Risultato finale: Leicester-Liverpool 0-4

Schmeichel 6 - Nulla può sui gol dei Reds, si guadagna però gli applausi dei suoi tifosi quando sull’1-0 chiude la porta a Mané in uscita.

Ricardo Pereira 5,5 - Spinge molto sulla corsia di destra provando l’imbeccata verso Vardy, in difesa controlla un giocatore del calibro di Mané. Nel finale ha un’unica distrazione e Firmino lo punisce.

Soyuncu 5,5 - Che sia di testa o di piede poco importa è sempre preciso nelle chiusure. Sfortunato sul rimpallo da cui nasce il rigore del 2-0. Da lì si spegne la luce per merito del Liverpool.

Evans 5,5 - Prende tutti i palloni di testa con grandissima scelta di tempo. Nel finale crolla come tutta la squadra.

Chilwell 5 - Tiene in gioco Firmino e buca l’intervento in occasione del cross di Alexander-Arnold che propizia il gol del numero 9 dei Reds.

Ndidi 6 - Recupera palloni infallibile, ferma sempre l’azione con la sua forza fisica. Da rivedere, almeno oggi, la fase di impostazione dove perde qualche pallone di troppo.

Praet 5 - Fa vedere lampi della sua qualità con qualche cross preciso al centro dell’area ma sparisce man mano che il tempo scorre sul cronometro (Dal 76’ Perez sv).

Tielemans 6 - Il Liverpool lo costringe a giocare più da intenditore che da costruttore di gioco ma lui si adatta senza problemi.

Maddison 5,5 - Vale lo stesso discorso di Tielemans. Insegue il portatore di palla del Liverpool passando anche alle maniere forti per fermare l’avversario. Sbaglia in fase di costruzione di gioco (Dal 79’ Choudhury sv).

Barnes 5,5 - Rodgers lo schiera subito a sinistra per poi scambiarlo con Praet ma non riesce ad essere incisivo in zona gol (Dal 57’ Albrighton 5,5 - Prova a dare il proprio contributo sulla corsia di destra).

Vardy 5,5 - I palloni giocabili non sono molti. Se a questo aggiungiamo il fatto di avere a che fare con gente del calibro di Gomez e Van Dijk il tutto si complica. Come la sua gara.