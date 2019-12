Le pagelle del Leicester - Vardy discontinuo, Iheanacho antisportivo

Schmeichel 6: non può far nulla a tu per tu con Pukki, per il resto si limita a guidare la difesa.

Ricardo Pereira 5: aveva abituato a ben altre prestazioni di spinta sulla fascia destra: contro il Norwich, invece, non va praticamente mai sul fondo.

Evans 5.5: fa più fatica rispetto al compagno di reparto, sia in impostazione che in marcatura.

Soyuncu 6: fatica a tenere Pukki, il quale nella volata verso Schmeichel lo brucia nello scatto. Poi gli prende le misure e, pur con qualche rischio, riesce a tenere il finlandese.

Chilwell 6.5: le sue discese sull’out mancino sono l’arma in più del Leicester: un treno instancabile per 90 minuti.

Praet 5.5: non convince appieno l’ex Sampdoria, che non riesce a trovare la posizione e a incidere (dal 46’ Barnes 5: fa addirittura meno di chi ha sostituito, una ripresa nella quale non incide mai).

Ndidi 6: ha i tempi giusti per svettare sugli avversari, ma la mira con la testa è sempre imprecisa.

Tielemans 5.5: si presenta con un tiro insidioso sul quale Krul pasticcia e viene aiutato dal palo, poi pian piano si spegne.

Maddison 6.5: tutti i piazzati sono suoi, proprio da una sua battuta su corner arriva il pari di Vardy. E anche in altre occasioni mette in mezzo traiettorie piuttosto tagliate, non sfruttate però dai compagni.

Iheanacho 5: è la media tra il 7 della prestazione e il 3 del gesto antisportivo. Gioca bene, mette in apprensione la difesa del Norwich con movimenti interessanti e va anche al tiro. Poi, la follia: anziché restituire il pallone si invola verso la porta avversaria, accendendo gli animi di compagni e avversari e beccandosi la sostituzione del suo tecnico (dal 37’ Gray 5: guadagna una serie infinita di calci d’angolo, ma di fatto non è mai incisivo).

Vardy 6: non si vede fino al gol, poi gli basta un colpo di testa per essere decisivo. Sparisce nuovamente anche nella ripresa, troppo poco per uno come Vardy.