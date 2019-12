Le pagelle del Leicester - Vardy non molla, Perez assente ingiustificato

© foto di Imago/Image Sport

Manchester City - Leicester 3-1 (22' Vardy, 30' Mahrez, 43' Gundogan, 69' Gabriel Jesus)

Schmeichel 6 - Sui due gol subiti nel primo tempo non ha praticamente colpe, rischia anche di parare il calcio di rigore di Gundogan. Salva tutto quello che può, viene battuto da un tiro dal dischetto e da una deviazione di un compagno. Può fare pochissimo anche sulla terza rete del Citizens, evita un passivo maggiore.

Pereira 5 - Finché mantiene la calma riesce in qualche modo a gestire la situazione, poi stende Sterling in area e da quel momento in poi non riesce più a rimanere mentalmente in partita.

Evans 6 - Nella prima mezz'ora di gioco è uno dei migliori in campo, sui palloni alti si fa sempre trovare pronto e non concede nulla. Nella ripresa sbanda come tutta la linea, ma rimane uno dei più positivi.

Soyuncu 5 - La deviazione che permette a Mahrez di pareggiare i conti è sfortunata, ma da quel momento in poi sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. Condizionato dal il giallo, lascia praterie che invitano a nozze i padroni di casa.

Chilwell 4.5 - Nel primo tempo lascia troppo spazio alle giocate di Mahrez, non riesce quasi mai a fermare il numero 26 in stato di grazia. Nella ripresa soffre meno, ma la sua prestazione rimane comunque insufficiente.

Ndidi 5 - Da solo davanti la difesa, ogni volta che il City prova ad affondare va in difficoltà. Dalle sue parti la squadra di Guardiola passa con troppa facilità, partita da dimenticare il prima possibile.

Barnes 5 - Da applausi il pallone in profondità per Vardy in occasione del gol, ma poi sparisce lentamente dal gioco. Prima di farsi male ed uscire dal campo si divora un'occasione clamorosa. (Dal 64' Albrighton 5.5 - Cerca di dare una svolta al match, ma subito dopo il suo ingresso il City trova il terzo gol).

Tielemans 4.5 - Il sanguinoso pallone perso dopo pochissimi minuti di gioco è la fotografia della sua prestazione. Sbaglia anche nelle scelte più semplici, sulla trequarti soffre troppo. (Dal 77' Praet 6 - Una buona occasione non sfruttata, per il resto della sfida si vede poco).

Maddison 5 - Manca molto negli inserimenti, sbaglia anche quando deve abbassarsi per impedire le manovre da parte della squadra di Guardiola. Esce dal campo prima rispetto ai compagni, deve migliorare dal punto di vista della concentrazione.

Ayoze Perez 5 - Un giocatore come lui deve assolutamente dare di più dal punto di vista della continuità. troppe giocate estemporanee, deve essere di più in partita durante tutto il match. (Dal 68' Gray 6 - Prova a cambiare qualcosa, ma spesso viene fermato nello stretto dalla difesa di casa).

Vardy 7 - La sua generosità la conosciamo, anche in questo match spende tutto quello che ha a disposizione. Trova anche un gran bel gol e fa reparto da solo, ma non basta al Leicester per evitare la sconfitta.