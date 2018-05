Le pagelle del Les Herbiers - A testa alta a Saint-Denis, tutti promossi

Risultato finale: Les Herbiers-Paris Saint-Germain 0-2

Pichot 7 - Sicuro nelle prese alte, incolpevole sul gol del PSG. Nella ripresa i palloni arrivano da tutte le parti ma lui ha una calamita addosso e li para tutti. Prova a salvare su Cavani, ma non può evitare il rigore che comunque intuisce.

Marie 6.5 - Si francobolla a Di Maria con determinazione a volte ricorrendo alle maniere forti. Non sbaglia una diagonale.

Fofana 6.5 - Ci mette sempre il piede sulle conclusioni del PSG, dà tutto come tutti i suoi compagni di squadra. Davvero sfortunato sul gol del 2-0 ma il VAR annulla, va vicino allo storico gol nel finale.

Dequaire 6.5 - Sempre presente al centro dell'area, se la cava con personalità contro i campioni di Emery.

Pagerie 6.5 - Dani Alves e soprattutto Mbappé sono clienti più che scomodi, ma lui resiste fin quanto ne ha.

Flochon 7 - Cuore di capitano, copre ogni spazio come può svolgendo alla grande il suo compito anche nella fase offensiva.

Vanbaleghem 6.5 - Partecipa alla fase difensiva della sua squadra, dimostra grande personalità quando effettua un gran doppio passo nel primo tempo su tre avversari (Dal 63' Dabasse 6 - Porta apprensione al giro palla del PSG con decisione).

Eickmayer 6 - Fa legna in mezzo al campo inseguendo i giocatori del PSG che, naturalmente, hanno un passo diverso (Dall'88' Couturier sv).

Bongongui 6 - Si limita a difendere più che ad offendere. Raddoppia su Marie ma si fa vedere anche in avanti.

Germann 6 - Gara di sacrificio. Non si vede in attacco ma aiuta la squadra sul giro palla del Paris (Dal 64' Gboho 6 - Mezzora positiva come tutti i compagni in questa notte che non dimenticheranno mai).

Rocheteau 6 - Parte subito pungendo sulla fascia. Poi il PSG prende il sopravvento e aiuta i compagni di squadra.