Le pagelle del Levante - Fernandez evita la goleada, male Jason

Risultato finale: Barcellona-Levante 1-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Fernandez 7 - Nel primo tempo evita la goleada, almeno sei grandi interventi specie su Suarez e Coutinho. Sulla punizione del brasiliano viene salvato dalla traversa, non può fare nulla sul mancino di Messi.

Coke 5,5 - Meno preciso e ordinato rispetto al solito, il capitano del Levante soffre per tutta la durata del primo tempo. Si perde spesso Coutinho che lo passa da ogni angolazione, meglio quando si sposta Dembelé sulla sua corsia di competenza.

Vezo 6 - Suarez non è sicuramente il cliente più comodo del campionato, fatica nella prima parte di gara poi riesce a contenere l'uruguayano. Tagliato fuori dalla giocata di Messi insieme a Rober in occasione del vantaggio blaugrana.

Rober 5,5 - Una partita abbastanza ordinata fino all'ingresso di Leo Messi, l'argentino infatti lo mette a sedere quando gli concede qualche centimetro in più. Può far poco davanti allo strapotere della Pulga.

Luna 6,5 - L'ex Hellas e Spezia soffre soltanto una volta Dembele che lo svernicia con una giocata, quando il francese abbassa i giri del motore fa un figurone. L'unico che prova a lanciarsi in sovrapposizione.

Campana 6,5 - Prova di personalità e maturità tattica per il centrocampista del Levante, da mediano a regista. Fa tutto bene nella serata del Camp Nou, gioca con grande intraprendenza.

Vukcevic 5,5 - Si piazza davanti alla difesa per asfissiare le fonti di gioco del Barcellona, non svolge al meglio il compito anche per la grande differenza tecnica con gli avversari. (Dal 65' Bardhi 6 - Due tiri, nel primo colpisce la barriera e nell'ultimo minuto di gioco rischia di rovinare la festa del Barcellona colpendo un palo).

Jason 5 - Non si vede praticamente mai. La fase offensiva del Levante è inconsistente, c'è il fatto che riceve anche pochissimi palloni giocabili. Serata da dimenticare per lui.

Rochina 5,5 - Prova ad accendere la luce nella serata del Camp Nou, il suo mancino non è caldo come nei giorni migliori. Si contano qualche errore di troppo in fase di impostazione. (Dal 84' Roger sv).

Moses Simon 5 - L'atteggiamento rinunciatario del Levante sicuramente non lo favorisce, viene cercato poco dai compagni. Quando riceve prova la giocata personale sbattendo su Semedo. (Dal 46' Morales 5 - Sicuramente più pericoloso del compagno sostituito ma ha il pallone del pareggio e manda altissimo).

Mayoral 6 - Prova a tenere alto il Levante anche nei momenti più complicati, uno degli ultimi a mollare. Mette i brividi a Ter Stegen, manda in porta Morales che non sfrutta l'occasione.