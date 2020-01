Le pagelle del Levante - Martì lotta, Mayoral delude

Risultato finale: Atletico Madrid-Levante 2-1

© foto di Stefano Di Bella

Aitor 6 - Capitola due volte, ma la sua prova è da salvare, senza particolari macchie.

Coke 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Cabaco 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, non sempre è preciso nelle chiusure, ma regge nei momenti più duri.

Postigo 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, meglio nella seconda parte rispetto al primo tempo.

Tono 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Campana 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Radoja 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. Suo l'assist per il gol di Martì (dall'85' Vukcevic s.v. - )

Bardhi 6.5 - Sonnecchia per gran parte della gara, si sveglia nel finale, ma solo un grande Oblak gli nega il gol.

Rochina 6 - Diligente sulla fascia nella prima parte di match, cala vistosamente alla distanza. (dal 72' Hernani s.v. - )

Mayoral 5 - Gara negativa, mai un guizzo per la giovane punta ex Real. Via, giustamente, dopo un tempo. (dal 46' Morales 5.5 - Ci prova, ma la musica non cambia.)

Martì 6.5 - Segna, sgomita, mette in ansia i difensori avversari. Prova grintosa per la punta di Paco Lopez.