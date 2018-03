Le pagelle del Levante - Oier saracinesca, Coke decisivo

Getafe-Levante 0-1

© foto di Federico De Luca

Oier 7 - Una vera e propria saracinesca. Andatelo a chiedere ad Angel e Molina, che sbattono più volte su di lui. Se il Levante porta a casa i tre punti il merito è anche del suo portiere.

Coke 7,5 - Da un protagonista ad un altro, l'ex Siviglia decide la partita con il colpo di testa vincente a dieci minuti dalla fine. Meritato il gol per l'ottima prestazione, soprattutto di spinta.

Chema 5,5 - Si fa sorprendere in un paio di situazioni dalle combinazioni degli attaccanti avversari.

Cabaco 6 - Stesso discorso fatto per il collega, ma mezzo voto in più per le due palle gol che si è ritrovato sfruttando le sue doti su sviluppo di palla inattiva.

Luna 6,5 - Corre tanto sulla corsia sinistra, fa entrambe le fasi con grande spirito di sacrificio. Ottima prestazione.

Jason 5 - Impalpabile, mai incisivo su questa partita. Resta in campo poco più di un tempo, in cui non regala manco uno spunto interessante. Dal 59' Boateng 6,5 - Entra bene, crea più di qualche grattacapo alla difesa del Getafe. Buon impatto.

Lerma 6 Si dedica alla fase d'interdizione, ma non disdegna qualche sortita offensiva e, soprattutto, le conclusioni dalla distanza, anche se manca di precisione.

Campana 6 - Ci si aspettava qualcosa in più da parte sua in una vittoria, ma il compitino lo fa sempre. Dimostra di aver talento, ma s'accende solo a tratti.

Ivi Lopez 6,5 Il più intraprendente tra quelli del Levante. Sguscia sempre sulla fascia, puntando spesso l'uomo. Dal 90' Lukic s.v.

Roger 6 - Si muove tanto là davanti, fa a sportellate con i difensori e mostra tanto impegno. Gara difficile per lui. Dal 70' Enis Bardhi s.v.

Morales 6,5 - L'uomo più pericoloso del Levante e lo fa capire da subito. Non ha tante chances, ma un paio di buone conclusioni le sfodera.