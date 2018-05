Le pagelle del Levante - Pasticci difensivi di Cabaco, in ombra Lukic

Risultato finale: Celta Vigo-Levante 4-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Koke 5,5 - Costretto a raccogliere ben quattro palloni di fondo al sacco, poche responsabilità mentre c'è sicuramente da affinare qualche uscita alta.

Lopez 5 - Jozabed sulla sua corsa fa il bello ed il cattivo tempo senza riuscire mai a trovare l'opposizione di quest'esperto terzino, prestazione da dimenticare.

Chema 5 - Aveva cominciato abbastanza bene con alcune chiusure degne di nota, naufraga come il resto del reparto quando sale la pressione della formazione di casa.

Cabaco 4,5 - Prestazione disastrosa per il centrale del Levante che prima favorisce la rete di Maxi Gomez poi regala la sfera ingenuamente all'ex Defensor che serve l'assist vincente per la doppietta di Iago Aspas.

Luna 5,5 - L'ex Spezia e Verona prova a metterci la pezza sulla corsia mancina tanto da salvare un pallone sulla linea nel primo tempo, cala sensibilmente nella seconda frazione.

Rochina 7 - L'uomo in più del Levante in questa sfida, l'esterno ex Rubin Kazan illumina subito il pomeriggio del Balaidos con una rete di rara bellezza. (Dal 76' Fahad sv).

Lukic 5,5 - Non si è messo in mostra in questa sfida l'ex Torino, pochissimi i palloni giocabili e le geometrie per i compagni. Rimandato.

Campana 6 - Tanta lotta in mezzo al campo ma alcune volte finisce nella morsa di Lobotka, riesce comunque nel finale a servire l'assist per Morales.

Jason 5 - Mai realmente in partita, mai veramente pericoloso. Soltanto in un'occasione prova il tiro in porta senza fortuna poi sbatte su Hugo Mallo.

Morales 6,5 - Dimostra di essere uno dei migliori calciatori a disposizione di Paco Lopez, pericoloso quando accelera nel breve poi prima di lasciare il campo si regala la decima gioia personale. (Dal 76' Bardhi sv).

Sadiku 5 - Più ombre che luci nella sua prestazione odierna, non saluta al meglio il campionato visto che non riesce mai a rendersi pericoloso verso la porta di Sergio Alvarez. (Dal 60' Pazzini 6 - Si vede annullare ingiustamente la rete per fuorigioco, chiude con una sola rete in stagione).