Le pagelle del Leverkusen - Bailey ammutolisce l'Allianz, la difesa si salva

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-2

Hradecky 7 - Sul pareggio di Muller avrebbe potuto fare molto di più, il tiro di sinistro non era irresistibile. Si fa perdonare nel secondo tempo, quando dopo una parata su Lewandowski si supera con un intervento strepitoso sul tiro a botta sicura di Muller da 3 metri. Nel finale, sul forcing dei bavaresi, è sempre attento.

L. Bender 7 - Gran parte del merito per questo successo è anche il suo: a ridosso dell'intervallo, con un intervento disperato, toglie la palla a Perisic pronto per il più facile dei tap-in vincenti.

Tah 5 - Il suo intervento a vuoto su Lewandowski spalanca la porta a Muller per l'1-1. Nel finale fa fallo su Coutinho lanciato a rete e lascia i suoi in 10.

S. Bender 7 - Gigantesco negli ultimi secondi di gara a disturbare Lewandowski, tutto solo davanti a Hradecky e deciso a battere in rete. Lo rallenta e lo disturba, facendolo calciare male.

Wendell 7 - Non regge il passo di Gnabry quando lo punta. Merita un voto alto perché sullo 0-1 salva con una scivolata incredibile su Muller, pronto per mettere la palla in rete senza il portiere (dal 65' Sinkgraven 6 - Entra in una fase delicata, per sua fortuna Gnabry non scatta più come nel primo tempo.)

Aranguiz 6,5 - Buona partita a centrocampo, sa leggere bene le situazioni. Dà il via all'azione del 2-1 (dall'80' Demirbay s.v.)

Baumgartlinger 6 - Garantisce equilibrio e raddoppi quando servono.

Diaby 7 - A sprazzi si accende: quando lo fa è imprendibile e crea sempre superiorità.

Amiri 6,5 - Per caratteristiche fisiche non garantisce gli strappi che fanno alcuni suoi compagni, ma è prezioso lì in mezzo al campo grazie alla sua qualità tecnica. Sfiora il gol del possibile 1-3 con un destro da posizione ravvicinata parato da Neuer.

Volland 7 - Mette in mostra tutta la sua tecnica con due assist a Bailey: il primo in verticale, dopo il controllo spalle alla porta, è fantastico.

Bailey 8 - Ammutolisce due volte l'Allianz Arena con due piedi diversi. Freddo nel realizzare con il destro lo 0-1 a tu per tu con Neuer, veloce e potente per l'1-2 firmato di sinistro. Esce per infortunio (dal 63' Bellarabi 6 - Fa il suo e aiuta la squadra nel momento di difficoltà.)