Le pagelle del Leverkusen - Crollo totale, si salvano solo Brandt e Havertz

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 4-0

Ozcan 6 - Si fa notare subito ipnotizzando nell'uno contro uno Sancho, che poi lo buca con un destro a giro, su cui non ha colpe. Non esce benissimo in occasione del 2-0 di Reus, mentre non può fare nulla sugli altri due gol. Mezzo voto in più per la parata sul rigore di Reus.

Henrichs 5,5 - È sfortunato in occasione del primo gol del Borussia, quando scivola sul terreno di gioco e spiana la strana della porta a Sancho. Si riscatta nella prima frazione con due ottime chiusure, una su Pulisic e l'altra su Philipp.

Tah 6 - Tiene bene Philipp nell'uno contro uno, si arrende però a fine primo tempo a un problema muscolare (dal 43' Jedvaj 4,5 - Permette a Sancho di fare qualsiasi cosa sulla sinistra.)

Bender 5 - Giornata molto negativa per lui e per tutta la difesa del Bayer.

Retsos 5,5 - Ingenuo nel commettere il fallo da rigore con una trattenuta su Pulisic: Reus per sua fortuna non segna dal dischetto. Dopo l'uscita di Tah si sposta al centro della difesa e salva sulla linea un gol praticamente già fatto di Gotze.

Kohr 5 - In fase di non possesso non riesce mai ad accorciare sui centrocampisti del Dortmund, che gli passano vicino a velocità supersonica.

Aranguiz 5 - Come il suo compagno di reparto Kohr non riesce ad arginare l'impeto degli avversari, che arrivano al tiro anche da fuori area senza alcun tipo di pressione. Palla al piede fa qualche giocata interessante.

Bailey 4,5 - Prestazione totalmente insufficiente. Non entra mai nel vivo del gioco, infatti viene cambiato durante l'intervallo (dal 45' Havertz 6,5 - Insieme a Brandt è il più pericoloso. Entra con personalità e voglia.)

Alario 5 - Lotta con i difensori avversari senza essere mai pericoloso (dal 69' Bellarabi 5,5 - Fa il suo ingresso in campo quando la situazione è già compromessa. Prova a scuotere i suoi con un tiro dai 20 metri, nulla di più.)

Brandt 6,5 - È l'ultimo a mollare ma predica nel deserto, i suoi compagni non lo sostengono come dovrebbero e vanificano spesso i suoi ottimi spunti.

Volland 5,5 - Inizia bene, con un paio di iniziative interessanti. Poi non si vede più per il resto del match.