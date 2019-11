Le pagelle del Leverkusen - Hradecky decisivo, bene Volland

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hradecky 7 - La vittoria del Bayer porta la sua firma in calce, nel finale miracolo su Morata che blinda il 2-1.

Weiser 6.5 - Incursioni interessanti, riesce a mettere diverse volte in apprensione la difesa avversaria.

Tah 6.5 - Bravo sul gioco aereo, in campo mette tanta personalità e grinta.

Bender 6 - Rischia poco nel primo tempo, solo nel finale si lascia aggirare da Morata.

Wendell 6 - Diversi cross nel vuoto nel primo tempo, corre tanto per supportare la difesa. (Dall'82' Retsos sv).

Demirbay 6.5 - Dai suoi piedi il corner dal quale scaturisce il primo gol. Sempre pronto a creare per i compagni.

Aranguiz 6 - Smista bene il gioco in mezzo al campo, corre tanto e si sacrifica per la squadra. (Dal 65' Baumgartlinger 6 - Entra in campo sacrificandosi in fase difensiva).

Bellarabi 6.5 - Primo tempo nell'ombra, poi firma l'assist per il raddoppio di Volland.

Havertz 5.5 - Prestazione opaca, soltanto nella ripresa lascia intravedere qualche giocata interessante. (Dall'88' Dragovic sv).

Amiri 5 - Un guizzo nel primo tempo e poco altro. Nella ripresa si lascia anche buttare fuori, lasciando i suoi in dieci nel finale.

Volland 7 - Sua la conclusione più pericolosa del primo tempo. Poi nella ripresa firma il raddoppio con una gran giocata.