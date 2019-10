Le pagelle del Lille - Bene Osimhen, delude Renato Sanches

Risultato finale: Lille-Chelsea 1-2.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maignan 6.5 - Quando viene chiamato in causa non si tira mai indietro, spesso risponde presente. Nel primo tempo viene impegnato maggiormente, nella ripresa compie pochi interventi ma spesso decisivi. Sui due gol può fare davvero poco, la difesa non lo protegge al meglio.

Celik 5.5 - Nella prima frazione soffre le accelerazioni del Chelsea, poi prende le misure e riesce a limitare al meglio le giocate da parte degli ospiti. Nella ripresa cala come tutta la linea difensiva, concedendo troppo ai Blues.

Fonte 5.5 - Disattento sulle giocate in velocità, spesso Abraham lo tiene impegnato più del dovuto. Troppe sbavature, deve mantenere la concentrazione alta per tutti i 90'.

Gabriel 5.5 - Come il compagno di reparto non riesce mai ad incidere, deve migliorare anche sui palloni alti. Anche lui soffre sulle giocate del giovane attaccante del Chelsea.

Mandava 5 - Errore da matita rossa su Willian, doveva chiudere più velocemente sul brasiliano. Si vede in fase di attacco, ma l'errore di posizionamento sul gol rende insufficiente la prestazione.

Soumaré 6 - Va a strappi, come tutto il centrocampo. Quando è attento riesce ad intercettare e a spezzare il gioco di Lampard, ma quando si aprono gli spazi va in difficoltà.

André 6 - Buona prestazione in fase di non possesso, riesce spesso a sporcare le linee di passaggio. Nella ripresa cala, concedendo troppo alla compagine londinese. (Dal 68' Renato Sanches 5 - Non parte titolare, ma quando entra in campo non riesce in nessun modo ad esprimere la sua esperienza).

Ikoné 6 - In velocità è uno dei migliori, anche se spesso si perde in qualche ricamo di troppo. Può essere l'uomo in più di Galtier, ma deve essere più continuo. (Dal 61' Yazici 6 - Entra bene in campo, riesce a dare maggior peso in attacco).

Araujo 6 - Diverse buone giocate in profondità, quando accende la luce il Lille fa male. Deve essere più incisivo quando si alza il livello. (Dal 75' Xeka s.v.).

Bamba 6.5 - Dei tre sulla trequarti è quello più propositivo e che propone qualcosa di differente nei momenti cruciali. Tecnicamente può fare male, deve solo essere supportato nel modo giusto.

Osimhen 7.5 - Tutte le azioni pericolose dei francesi partono dai suoi piedi. Gran gol di testa, poi si trova davanti un Kepa in serata che prende praticamente tutto.