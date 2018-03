Le pagelle del Lille - Mothiba migliore in campo, delude Maia

Risultato finale: Monaco-Lille 2-1.

Maignan 5 - Non riceve molti tiri in porta, ma sul primo gol ha quasi tutte le responsabilità vista la respinta rivedibile.

Ié 5.5 - Disattenzione grave sul primo gol, lascia sempre troppo spazio per le giocate di Lopes.

Soumaoro 6 - Contiene molto bene Falcao, non facendolo mai girare. Bene anche sui palloni alti. (Dall’80’ Malcuit s.v.).

Alonso 6 - Come il compagno di reparto gioca una buonissima gara di sacrificio, sbagliando pochissimo in disimpegno.

Ballo-Touré 6 - Marca tutti indistintamente, lascia pochissimi spazi. Dalle sue parti non arrivano mai pericoli.

Mendes 6.5 - Gioca un buonissimo primo tempo, si inventa l’assist del momentaneo vantaggio. Cala nella ripresa.

Amadou 5.5 - Si vede poco, soprattutto nella ripresa. Sbaglia qualche pallone di troppo, soprattutto in fase di impostazione.

Maia 5 - Doveva dare più ritmo, soprattutto nel secondo tempo. Ma viene sovrastato fisicamente dal centrocampo del Monaco.

Benzia 6 - Prova qualche tiro, in generale è uno dei più propositivi. Bene anche quando deve difendere. (Dal 76’ Araujo 6 - Entra bene in campo, ha qualche guizzo pericoloso).

Pepé 6 - Uno dei più pericolosi nel primo tempo, con un paio di conclusioni tentate. Nella ripresa si vede meno.

Mothiba 7 - Sfrutta l’occasione e sblocca il match. Buon lavoro in entrambe le fasi, si sacrifica per la squadra. (Dal 75’ Bahlouli 5.5 - Spesso si mette in proprio, ma le sue conclusioni non impensieriscono Subasic).