Le pagelle del Lione - Aouar e Depay di un altro pianeta, errore Tousart

Risultato finale Lione-Lipsia 2-2

Lopes 5.5 - In uscita bassa travolge Poulsen e causa il primo calcio di rigore del Lipsia. Non riesce a neutralizzarlo, così come il secondo penalty.

Tete 6 - Spinge senza sosta sulla corsia destra, preoccupandosi della fase difensiva e offensiva. Non molla fino alla fine, stremato stringe i denti.

Andersen 6 - Ordinato e preciso, praticamente non sbaglia nulla nei novanta minuti. L'ex centrale della Sampdoria placca Werner e Poulsen abbastanza bene.

Denayer 6 - Perno della difesa, fa ripartire la manovra dalle retrovie. Attento in chiusura e sempre col tempo giusto per sbarrare la strada agli attaccanti avversari.

Rafael 6.5 - Il salvataggio sulla linea di porta vale quanto un gol. Bel duello sulla fascia con Saracchi, senza esclusione di colpi e di qualità. (Dal 73' Marcal 6 - Come il compagno che sostituisce, nel finale regala un miracolo sulla linea che vale tutto).

Mendes 6 - Cresce alla distanza, più efficace e propositivo nel secondo tempo. Trova maggiori spazi per impostare la manovra e lanciare i trequartisti.

Tousart 5 - Il fallo che causa il secondo rigore per il Lipsia è davvero troppo ingenuo a questi livelli. Taglie le gambe alla squadra e non trova riscatto (Dal 64' Adelaide 6 - Forze fresche, aiuta il Lione a rialzare la testa e a essere più aggressivo).

Aouar 7 - Tiene vivo il Lione, con qualità negli inserimenti e nei suggerimenti in verticale. Sfiora il gol a fine primo tempo, ne inventa uno spaziale a inizio ripresa.

Depay 7 - Trascina la squadra e a la porta fuori da una situazione difficile. Il più pericoloso dei suoi, sfiora tante volte la rete e segna alla fine il gol che vale la Champions.

Terrier 5.5 - Si sacrifica tantissimo per la squadra, a discapito della sua prestazione personale. Occupa campo e recupera palloni, ma non tira mai in porta. (Dall'87' Marcelo s.v.).

Dembélé 5.5 - Si fa vedere soltanto alla fine del primo tempo quando scuote la traversa. Nella ripresa, pur maggiormente pericoloso, non coglie mai l'occasione giusta.