Le pagelle del Lione - Cornet straordinario, Depay pennella

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Costruttiva e sprecona, ma la Roma degli under piace

Real, Solari: "Siamo i favoriti per la Champions, come sempre"

Juve, problema al flessore per Alex Sandro: il brasiliano verso lo stop

Roma, Zaniolo dopo il ko: "Piena fiducia in Di Francesco"

CR100: Ronaldo primo nella storia in Champions League

Juve, il tweet di Allegri: "Primo posto premio per il lavoro dei ragazzi"

Real Madrid, Solari: "L'assenza di Isco? Per me sono problemi fittizi"

Real Madrid, Solari: "Primo tempo in difficoltà? Le gare durano 90 minuti"

Szczesny: "Mia parata? Importante, non più del gol di Mandzukic"

Juve, Bonucci: "Meglio nella ripresa. Ora a Berna per il primo posto"

Marcelo: "Il manto erboso dell'Olimpico non era in ottime condizioni"

Roma, Di Francesco: "Parlare di mercato adesso non è opportuno"

SPAL, Floccari via gennaio: la B l'ipotesi più probabile

Depay 7 - Non segna ma fa segnare: per due volte suggerisce assist al bacio che Corner è bravo a concretizzare.

Cornet 7.5 - Gara da incorniciare per l’esterno del Lione: il primo gol è straordinario, il secondo è d’astuzia. Doppietta da ricordare.

Aouar 6 - Solita gara di dinamismo e presenza nella zona nevralgica del campo. Accompagna l’azione aiutando anche in fase difensiva.

Ndombele 6 - Fisicità e tecnica in mediana, doppio pregio col quale prova ad esaltarsi, pur con qualche pausa.

Marcal 5.5 - Non demerita ma nel finale si fa anticipare di testa da Aguero per la rete del pareggio.

Marcelo 6 - Guida la difesa con personalità, spesso dai suoi piedi riparte l’azione. Utile anche in zona offensiva.

Lopes 6 - Provvidenziale in diverse circostante, per due volte viene beffato da situazioni di palla inattiva su cui può nulla.

