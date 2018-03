Le pagelle del Lione - Decisivo Depay, Aouar incantevole

Vince all'ultimo secondo la squadra di Genesio dopo esser stata in svantaggio nel primo tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 5,5 – Bravo sul tiro ravvicinato di Payet nel primo tempo, mentre non può nulla sulla rete di Rolando. Troppo fuori dai pali in occasione del gol di Mitroglu.

Rafael 5,5 – Inizia bene, ma poi si fa ammonire e ne risente in una partita che è molto fisica. Dal suo lato il Lione sembra essere più vulnerabile.

Marcelo 6,5 – Duella con Thauvin per tutta la partita. Protagonista di ottime chiusure, è lui il migliore della retroguardia dell’OL.

Morel 5 – Insicuro con il pallone tra i piedi e in occasione del gol di Rolando si addormenta facendosi scappare il difensore del Marsiglia. E’ recidivo e anche nella ripresa è complice del pari dell’OM.

Mendy 6 - Quando parte palla al piede diventa difficile da prendere, ma è troppo discontinuo all’interno della stessa partita. Se Thauvin lo punta va in sofferenza.

Aouar 7 - Prende in consegna Lopez braccandolo per tutta la partita. Ci riesce, ma solo a metà. Fa comunque un buon lavoro in fase di rottura. Nella ripresa si esalta con continue verticalizzazioni e con la rete bellissima del 2-1. (dal 77’ Ferri – s.v.)

Tousart 5,5 - E’ il grande assente nel centrocampo del Lione. Genesio si aspettava decisamente di più dalle geometrie del francese che non riesce a entrare nel vivo della partita fin quando il Marsiglia non sparisce definitivamente dal campo.

Ndombele 6,5 – Dopo un avvio complicato, ha il merito di restare in partita e dal suo pressing iniziano le azioni che portano prima al pareggio e poi al momentaneo sorpasso del Lione.

Traorè 6 - A campo aperto è più pericoloso ma l’OM gli prende bene le misure nel primo tempo. Nella ripresa aumentano gli spazi ed è suo l’assist per la rete di Aouar.

Mariano 6 – Cresce con il passare dei minuti e non trova la rete dell’1-0 solo grazie a miracolo del portiere di casa. Decisiva la sua sponda nei minuti di recupero per la rete di Depay.

Cornet 6,5 – Preferito a Depay, viene fermato solo da un super Mandanda. Entra nell’azione del pareggio con il tiro che rimpalla sul volto di Rami. Inizia bene nella ripresa, ma deve arrendersi a un problema muscolare. (dal 64’ Depay 7 – Non si vede fino ai minuti di recupero quando trova l'incornata decisiva che regala i tre punti ai suoi compagni e riaccende la corsa alla Champions League).