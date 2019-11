Le pagelle del Lione - Dembelé mai pericoloso, Marcelo disattento

Risultato finale: Zenit-Lione 2-0

Lopes 6 - Due gol dello Zenit in cui l'estremo difensore dello Zenit può fare ben poco, soprattutto sul secondo vista la netta deviazione del compagno Marcelo. Nel primo tempo viene anche salvato dal palo su Azmoun.

Dubois 6 - Il capitano spinge con continuità lungo la corsia di competenza, prova più di una volta ad arrivare sul fondo scambiando con Traoré. Una spanna sopra all'altro terzino dei francesi, Marçal.

Marcelo 5 - Avrà sicuramente sulla coscienza la rete realizzata da Dzyuba, il russo è forte sui palloni aerei ma è inconcepibile per un difensore della sua esperienza non staccare per contrastare l'avversario. Nel finale di secondo tempo è sfortunato deviando con il tacco il tiro di Ozdoev.

Andersen 6 - Prestazione sufficiente per l'ex centrale della Sampdoria, paradossalmente soffre meno il temibile Azmoun rispetto al più statico Dzyuba. Si prende un giallo nel primo tempo che non limita la sua prova. (Dal 84' Gouiri sv).

Denayer 6 - Il baluardo della retroguardia del Lione, sono relativamente poche le sbavature per lui. E' il primo a staccarsi in fase di possesso palla, il primo anche a rendersi pericoloso in area di rigore dello Zenit sui piazzati.

Marçal 5,5 - Era in dubbio fin dalla vigilia, comincia bene ma si perde alla distanza. A ritmi bassi riesce a rendersi pericoloso, appena si accelera esce della partita e fatica nel contenere Driussi. (Dal 59' Koné 6 - Prova a spingere lungo la corsia mancina meglio del compagno sostituito).

Traoré 5,5 - Spesso i compagni si affidano a lui per creare qualche pericolo lungo la corsia di destra, buona l'intesa con il capitano Dubois ma non basta. L'unica grande occasione del primo tempo porta la sua firma per i francesi.

Tousart 6 - Bravo ma sfortunato nella fredda serata russa, battaglia in mezzo al campo ed in più di un'occasione prova la conclusione dalla distanza per sorprendere Kerzhakov. Positivo nonostante la sconfitta.

Reine-Adelaide 5,5 - Le qualità le mette in mostra soltanto in alcune fasi della partita, la discontinuità non paga in una sfida tirata come quella di San Pietroburgo. Il suo rendimento cala soprattutto nella ripresa.

Cornet 5 - La veloce ala fa fatica ad entrare veramente in partita, poche giocate degne di nota e sempre ben contenuto dai difensori di casa. Si muove poco per farsi servire a dovere dai compagni. (Dal 75' Cherki sv).

Dembelé 5 - Difficile giudicare la prestazione di un attaccante che in tutto il corso della partita non calcia praticamente mai in porta. Prova insufficiente per l'ex Celtic, fa fatica soprattutto spalle alla porta.