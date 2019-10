Le pagelle del Lione - Depay e Aouar a tutto campo

Risultato finale: Lipsia-Lione 0-2

Lopes 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Marcelo 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Andersen 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione.

Marcal 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, un errore, per poco, non causava un gol avversario.

Dubois 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Mendes 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Tousart 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Aouar 7 - Che gara! Onnipresente, un mastino in mezzo al campo, c'è il suo zampino nel gol di Depay. (dall'87' Lucas s.v. - )

Kone 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Depay 7.5 - Giocatore completo, a tutto campo, si carica sulle spalle la propria squadra nel momento più difficile della stagione.

Terrier 7 - Primo gol nell'edizione 2019-2020 della Champions League. Bravo e caparbio nel cercare la rete. (dal 69' Traorè 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari).