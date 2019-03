Le pagelle del Lione - Depay inesistente, Ndombele domina in mediana

Risultato finale: Barcellona-Olympique Lione 5-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lopes 6.5 - Entra bene in campo e compie diversi interventi che salvano il punteggio. È costretto ad uscire per via di un infortunio, il Camp Nou non gli risparmia una gran dose di applausi. (Dal 34' Gorgelin 5.5 - Su un paio di reti subite ha le sue responsabilità, soprattutto sul terzo gol. Ma la linea difensiva è inesistente).

Dubois 4.5 - Qualche buona accelerazione nei minuti in cui il Lione ha tentato il tutto per tutto, ma durante la partita è stato disastroso. Nel primo tempo il Barcellona affonda soltanto sulla sua corsia.

Denayer 4 - Diversi errori incredibili, che macchiano una prova disastrosa sin dalle prime giocate. Commette un fallo scriteriato su Suarez, troppe le disattenzioni in fase di non possesso.

Marcelo 4.5 - Sta male e si vede, mandarlo in campo contro il Barcellona è un suicidio tattico da parte di Genesio. Soprattutto sulla velocità dei blaugrana va in affanno troppo spesso.

Marcal 4 - Perde la testa sin da subito, al secondo dribbling stende Messi con un fallo di frustrazione. Salva un gol praticamente fatto da Messi, ma a parte questa azione non entra mai in partita.

Mendy 5 - Si riscatta parzialmente nel secondo tempo, con diverse accelerazioni che creano fastidio ai padroni di casa. Ma come tutta la linea difensiva soffre troppo. (Dal 78' Cornet s.v.).

Tousart 6.5 - Il gol all'inizio del secondo tempo riapre tutto in casa Lione, da quel momento alza la testa e la sua qualità fa la differenza. Ma deve essere più costante durante tutto il match.

Fekir 5 - Non fa praticamente nulla durante tutto il primo tempo, poi quando inizia a giocare crea pericoli. Ma ha le qualità per fare male e deve essere più costante.

Ndombele 7 - è assolutamente il migliore in campo dei francesi, non molla un centimetro durante tutti i 90'. Quando si inserisce e alza il ritmo fa male, la fisicità e la qualità di questo giocatore sono incredibili.

Dembélé 5.5 - Un paio di giocate e diversi movimenti, ma si estrania troppo dal gioco. Il suo peso in attacco manca, il Barcellona non corre mai pericoli.

Depay 4.5 - Tocca due palloni, ne perde tre. In un match in cui doveva fare la differenza in positivo la fa in negativo, sbagliando troppo anche nei movimenti di base. (Dal 73' Traorè 5 - Non ha un buon impatto sulla gara, si vede pochissimo in attacco).