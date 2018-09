Le pagelle del Lione - Fekir show, Lopes provvidenziale

Risultato finale: Manchester City-Lione 1-2

Lopes 7 - Nel primo tempo compie due ottimi interventi su Sterling e Delph, nel finale salva il risultato su Aguero in pieno recupero con una gran parata.

Rafael 6 - Copre le spalle a Cornet, che attacca tanto, specialmente nel primo tempo. Presidia bene la sua zona di competenza tranne sul gol di Bernardo Silva, quando Sané lo supera in velocità. Dal 76' Dubois sv.

Marcelo 6 - Attento al centro della difesa, ottima intesa con Denayer. Resiste ben oltre il novantesimo, specialmente nel finale, nel miglior momento per il City.

Denayer 6 - Marca a uomo prima Jesus e poi Aguero, ai quali concede poco spazio: bene sul primo, un po d'affanno nell'arginare l'argentino. Qualche errore in fase di impostazione.

Mendy 6 - Soffre Sterling, specialmente nei primi minuti, ma poi cresce alla distanza e si propone con personalità anche in zona offensiva.

Cornet 7 - Gol in differita, per lui. Segna in fuorigioco, tre minuti dopo è tutto buono. Approfitta del liscio di Delph e realizza col mancino la rete del vantaggio. Dal 92' Traoré sv.

Ndombele 6.5 - Quantità e qualità al servizio del Lione, ma anche resistenza fisica e presenza per tutti i novanta minuti. Si fa apprezzare anche per una bella verticalizzazione nella ripresa, con Depay che colpisce il palo.

Cheikh 6 - Gara di contenimento e ripartente, utile in mediana. Recupera diversi palloni ma si fa superare troppo facilmente da Sané in occasione del gol di Bernardo Silva.

Aouar 6 - Ottima prova sulla corsia mancina, sacrificio per ripiegare in difesa ed è sempre puntuale quando c'è da supportare la manovra.

Depay 6.5 - Grande feeling con Fekir, che è abile a servire in occasione del raddoppio. Nella ripresa colpisce il palo del possibile 3-0 anche grazie ad una prodezza di Ederson.

Fekir 7 - Segna, fa segnare e pressa tutti. Come in occasione del suo gol. Un tiro secco e preciso. Prima era stato abile ad allagarsi sulla sinistra nel servire Cornet. Dal 79' Tousart sv.