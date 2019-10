Le pagelle del Lione - Lopes disastroso, Depay si accende in ritardo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 4 - Incolpevole sul primo gol realizzato da Rafa Silva. Disastroso, invece, in occasione del raddoppio di Pizzi: incredibile disattenzione da parte dell'estremo difensore francese, che ha macchiato indelebilmente la sua serata.

Dubois 6.5 - Uno dei migliori della sua squadra. Sempre attento e preciso, dà il via ad un bel duello con Grimaldo. Offre tanti cross per i compagni, uno di questi concretizzato da Depay.

Denayer 5.5 - Partita non eccezionale da parte sua. Nel primo tempo, un "liscio" stava per favorire la battuta a rete di Seferovic da distanza ravvicinata: graziato, nel vero senso della parola, dall'attaccante svizzero.

Marcelo 5 - Nervosismo alle stelle e prestazione tutt'altro che entusiasmante per il brasiliano.

Koné 6 - Spinge sulla corsia mancina per novanta minuti. Importante il suo apporto sui lanci lunghi ed i traversoni verso l'area di rigore.

Terrier 5.5 - Rudi Garcia lo tiene in campo per meno di un'ora, a testimonianza della sua prestazione non positiva. Poco incisivo, tocca una quantità veramente bassa di palloni. (Dal 56' Mendes 5.5 - Protagonista, suo malgrado, dell'errore di Lopes che ha aperto al 2-1 lusitano con Pizzi)

Aouar 6 - Gli avversari si concentrano sul numero 8 transalpino, che si riesce comunque a disimpegnare abbastanza bene. Subisce tantissimi falli, ma è bravo a mantenere la calma. (Dall'88' Reine-Adélaïde s.v.)

Tousart 5.5 - "Rischia" di entrare nel tabellino dei marcatori ad inizio ripresa con una gran botta da ottima posizione, ma la sfera sbatte su un avversario. Per il resto, si mette poco in mostra.

Cornet 6.5 - Uno dei più propositivi, sempre concentrato e al centro del gioco della sua squadra. Giocatore prezioso per il Lione: questa partita ha offerto un'ulteriore prova delle sue straordinarie qualità. (Dal 66' Traoré 5.5 - Non fa la differenza)

Dembélé 4.5 - Difficoltà immense per novanta minuti. Viene "graziato" dal direttore di gara perché, già ammonito, colpisce con un calcio in pieno petto un avversario ma non riceve il cartellino rosso. Peggior partita stagionale, senza alcun dubbio.

Depay 6 - Spettatore non pagante nel corso della prima frazione di gioco, sale di ritmo nella ripresa fino a trovare il gol del pareggio. Pericoloso anche nel finale con un gran tiro a tiro salvato da Vlachodimos.