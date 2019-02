Le pagelle del Lione - Ndombele padrone, Depay è il peggiore

Risultato finale Lione-Barcellona 0-0

Lopes 6.5 - Chiude bene con il corpo su Dembelé nel primo tempo, sempre attento quando viene chiamato in causa. E' reattivo nel finale su Messi scatenato.

Dubois 6 - Elegante e preciso, se la cava egregiamente senza affondare troppo il colpo in avanti. L'intervento in salvataggio su Messi vale quanto un gol.

Marcelo 6 - Assolve al compito di fermare Suarez, ingaggia il duello con l'attaccante e ne esce alla grande. Molla soltanto nel finale, stremato fisicamente.

Denayer 6.5 - Molto bravo nell'uno contro uno, cerca di far valere la presenza fisica. Dirige la difesa da comandante, dalle sue parti non si passa.

Mendy 6 - Tra incertezze e ottimi interventi, la gara del terzino ha una doppia faccia. Regala buone diagonali e al tempo stesso perde palloni sanguinosi.

Ndombele 6.5 - E' padrone del centrocampo, svolge al meglio la fase di costruzione del gioco e di aiuto ai difensori. Sempre ottime scelte, con un occhi in avanti. (Dall'84' Cheikh s.v.).

Aouar 6 - Nei primi cinque minuti, un'ammonizione e un'occasione da gol, deviata da Ter Stegen. Ha classe e tecnica da vendere, lo dimostra in una gara in crescendo.

Traorè 5.5 - Sfida in velocità i difensori del Barcellona e qualche volta ha la meglio. Ha talento ma da sgrezzare, non si rivela mai incisivo. (Dal 68' Tousart 5.5 - Fa mancare i riferimenti e la squadra non gira al meglio).

Depay 5 - Entra con difficoltà in partita, risultando troppo statico ed estraneo al gioco. Il primo acuto arriva nella ripresa, gli consente di acquisire fiducia.

Terrier 6.5 - Si presenta con una sassata pazzesca, bloccata solo dal portiere e dalla traversa. Alza il livello di qualità con il passare dei minuti, con diverse intuizioni interessanti. (Dal 76' Cornet s.v.).

Dembélé 5.5 - Resta troppo isolato rispetto il gioco offensivo dei suoi. Si fa notare con la sponda di petto sulla traversa di Terrier e per qualche lampo nella ripresa.