Le pagelle del Lipsia - Attacco abulico, difesa colpevole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gulacsi 6 - Evita un passivo più pesante, può poco sulle reti.

Klostermann 5.5 - Poca spinta anche in avanti, non eccelle in difesa. (dal 70' Upamecano 5.5 - La musica non cambia)

Konate 5 - Fatica anche lui sia in fase di marcatura che a guidare la difesa. (dall'82' Haidara s.v. - )

Orban 5 - Barcollante, non riesce ad essere incisivo. Anche in altre circostanze non è sicuro.

Halstenberg 5.5 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso.

Sabitzer 5.5 - Poca qualità in mezzo al campo. Ben presto finisce vittima della marea bavarese.

Adams 5.5 - Falloso, lento nel rilanciare l'azione. Partita con tante ombre. (dal 62' Laimer 5.5 - Entra nel periodo più duro dei suoi)

Kampl 5.5 - A corrente alternata, sufficiente nella prima parte, cala nel finale.

Forsberg 5.5 - Dinamico in avvio, poi si lascia inghiottire dal grigiore generale, si mangia il gol del pari ad inizio ripresa.

Poulsen 5.5 - Qualche giocata e poco più. Pochissimi palloni realmente giocabili.

Werner 5 - Serata negativa per l'attaccante, obiettivo di mercato proprio del Bayern Monaco: non riesce a lasciare il segno, stretto nella morsa dei centrali bavaresi.