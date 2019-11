Le pagelle del Lipsia - Forsberg decisivo nel finale, male Upamecano

Risultato finale: Lipsia-Benfica 2-2

© foto di Imago/Image Sport

Gulacsi 6 - E' incolpevole sui due gol subiti dal Lipsia, esce anzitempo dopo aver ricevuto una ginocchiata in pieno volto da Vinicius in occasione dello 0-2. (Dal 64' Mvogo 6.5 - Molto bravo, in arretramento, ad intercettare il tentativo di "eurogol" da centrocampo di De Tomas. Pochi istanti dopo, molto reattivo sulla punizione di Pizzi)

Klostermann 5 - Non riesce a dare il giusto apporto alla causa. Protagonista di una goffa scivolata che ha spalancato la strada al contropiede vincente di Vinicius.

Ampadu 6 - Soffre ma non sfigura contro Vinicius. Ad inizio partita si inventa qualche verticalizzazione che non viene però mai letta a dovere da Werner e Nkunku. (Dal 56' Mukiele 5.5 - Il suo ingresso in campo non dà alcuna scossa al Lipsia)

Upamecano 5 - Nelle sue prestazioni, l'incostanza regna sovrana. Alterna ottime cose a disastri veri e propri: ingenuo, in particolare, il colpo di tacco nell'azione che ha portato allo 0-1 di Pizzi. Spesso fuori posizione, pecca di precisione e attenzione.

Saracchi 6 - All'esordio assoluto in Champions League, il giovane uruguaiano non sfigura, pur senza mostrare tutte le sue doti tecniche e tattiche. (Dal 70' Schick 6.5 - L'ex Roma dà una scossa positiva all'intera squadra, ritagliandosi anche alcune opportunità per sbloccarsi nel torneo)

Sabitzer 6 - Poco brillante, conclude la partita senza mettere a referto alcun tiro in porta. Merita la sufficienza, però, per l'aiuto dato alla squadra fin dal primo minuto.

Laimer 5.5 - Parte forte, poi si accascia. Nel finale, completamente a tinte tedesche, non riesce a prendersi la "rivincita".

Demme 5 - Tocca una quantità minima di palloni, senza mai rendersi pericoloso o dare una mano in zona offensiva ai compagni. Spettatore non pagante per gran parte del match.

Forsberg 7.5 - Concentrato e cinico davanti alla porta, realizza una doppietta che regala al Lipsia il passaggio del turno. Sempre sul pezzo, non sbaglia un colpo: freddissimo, inoltre, in occasione del penalty del momentaneo 1-2. Non era assolutamente facile presentarsi dal dischetto in quella situazione.

Nkunku 6 - Prova a sacrificarsi fin dal primo minuto, non ha particolari occasioni da rete ma si "ricicla" uomo-assist ed effettua numerosi traversoni, alcuni di questi letti bene da Werner.

Werner 6 - Prestazione opaca, ma la sufficienza arriva perché nel recupero mette in mostra tutto il suo talento ed offre il pallone del 2-2 finale a Forsberg. Nota negativa: mai pericoloso dalle parti di Vlachodimos.