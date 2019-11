Le pagelle del Lipsia - Gulácsi saracinesca, Sabitzer propositivo

Risultato finale: Zenit-Lipsia 0-2.

Gulácsi 6,5 - Nella ripresa è autore di un paio di salvataggi importanti, prima su Azmoun in contropiede, poi su Osorio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Reattivo.

Mukiele 6 - Non si sbilancia mai troppo in avanti, lasciando il compito di affondare sulla fascia a Sabitzer. Prudente.

Upamecano 5,5 - Rischia di lasciarsi prendere dal nervosismo in occasione della zuffa con Dzyuba. Soffre un po' le accelerate di Azmoun.

Klostermann 6 - Diligente nelle coperture, anche se Douglas Santos gli dà del filo da torcere.

Halstenberg 6,5 - Ottima l'intuizione che frutta il vantaggio del Lipsia, poi annullato dal VAR. Lascia il campo all'intervallo per un problema alla coscia. Dal 1' s.t.: Kampl 6 - Meno vivace del compagno, assicura comunque sostanza in fase difensiva.

Sabitzer 7 - Cresce con il passare dei minuti, fino ad arrivare al gol del 2-0 con una pregevole azione in contropiede. Sempre propositivo.

Laimer 6,5 - Lotta e guadagna diversi falli tra cui quello che, in pieno recupero nel primo tempo, vale il vantaggio dei Tori.

Demme 7 - Gioca un'infinità di palloni nel cuore del centrocampo del Lipsia e, pur non essendo avvezzo al gol, trova la rete dell'1-0 con una gran botta che coglie impreparata tutta la difesa.

Nkunku 6,5 - Si prodiga per supportare l'azione offensiva, anche se talvolta eccede un po' nella foga. Sfiora il 2-0 in apertura di ripresa con un colpo di testa che il portiere avversario devia quanto basta. Dal 17' s.t.: Werner 6,5 - Non è al massimo della condizione fisica e parte dalla panchina, ma uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo è l'assist in contropiede per il raddoppio di Sabitzer.

Forsberg 6,5 - Sollecita diverse volte Kerzhakov, ma principalmente con tiri da lontano che non sono irresistibili per il portiere dello Zenit. E' comunque utile il lavoro di movimento per favorire lo sviluppo della manovra in profondità. Dal 31' s.t.: Haidara n.g. - Entra per garantire più copertura nel finale.

Poulsen 6 - Impegna costantemente i difensori avversari con il suo dinamismo in attacco, ma non produce occasioni nitide.