Le pagelle del Lipsia - Inossidabile Naby Keita, disastroso Ilsanker

Risultato finale: Marsiglia-Lipsia 5-2

Gulacsi 6 - Salva il salvabile con grandi interventi, spesso tradito dai compagni del pacchetto arretrato. Nel finale consegna il quinto gol al Marsiglia nel tentativo di colpire in area di rigore avversaria nell'ultimo corner.

Konate 5 - Si dimentica letteralmente di Thauvin in area di rigore in occasione della rete del francese, trema spesso quando viene puntato dai tecnici trequartisti del Marsiglia.

Ilsanker 4,5 - Un disastro dopo l'altro quello dell'austriaco, un terzino adattato a centrale che prima beffardamente devia il pallone nella propria porta e poi stende il tappeto rosso per Payet.

Upamecano 5,5 - Il "migliore" della linea difensiva del Lipsia, sbaglia meno rispetto ai compagni di reparto e prova a far valere la sua grande fisicità. (Dal 66' Bernardo 6 - Entra dopo il quarto gol del Marsiglia, ha meno lavoro da svolgere rispetto al compagno sostituito).

Klostermann 5 - Praticamente mai pervenuto l'esterno del Lipsia, viene spesso puntato e saltato da Amavi che trova tanto spazio per affondare.

Keita 6,5 - Si prende per mano la squadra tedesca, il futuro centrocampista del Liverpool è inossidabile e ci mette lo zampino su entrambe le reti del Lipsia. Delizioso il colpo di tacco per Augustin in area di rigore.

Demme 5,5 - Perde il duello con Thauvin sulla trequarti, prova a dare il suo solito apporto di grinta in mezzo al campo ma non incide come nei suoi standard abituali. (Dal 54' Forsberg 5,5 - Il suo ingresso in campo non sortisce gli effetti desiderati dal tecnico, non incide come dovrebbe).

Kampl 5,5 - Prova a far valere il dinamismo in mezzo al campo ma gli avversari riescono a contenerlo bene, uno degli ultimi comunque a gettare la spugna.

Bruma 6,5 - Ci mette subito la sua firma dopo un solo giro di orologio, tante volte punta Sakai mandando in confusione il terzino giapponese del Marsiglia.

Sabitzer 5 - La brutta copia del calciatore ammirato in queste due stagioni al Lipsia, una posizione in campo quella di punta non congeniale per l'esterno austriaco. (Dal 59' Poulsen 6 - Nel finale ha la chance di siglare la rete qualificazione sbattendo contro Pele).

Augustin 6,5 - Serve prima l'assist per Bruma poi nel secondo tempo sfrutta al meglio il tacco di Keita, il francese è una delle poche note liete della serata.