Le pagelle del Lipsia - Laimer ci prova, Forsberg errori fatali

Risultato finale: Lipsia-Lione 0-2

© foto di Imago/Image Sport

Gulacsi 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Konate 4 - Soffre Depay, commette un grave errore sul primo gol. Poi esce per un problema fisico. Serata da dimenticare. (dal 23' Mukiele 5 - Errore anche per lui, non trasmette sicurezza al reparto.)

Upamecano 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione. Via dopo poco meno di un'ora. (dal 66' Nkunku 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Orban 5.5 - In difficoltà con Depay e compagni, non trova le giuste contomisure e anche lui finisce per essere travolto.

Klostermann 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Sabitzer 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Haidara 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 58' Forsberg 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Laimer 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Halstenberg 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza.

Poulsen 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Werner 4.5 - Due errori clamorosi. Incredibile soprattutto il secondo solo davanti al portiere. Una serata molto, ma molto negativa.