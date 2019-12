Le pagelle del Lipsia - Schick entra e segna. Werner scarta i regali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Borussia Dortmund-Lipsia 3-3

Gulacsi 5 - Non perfetto sul primo gol di Weigl, nulla può sulla conclusione ravvicinata di Brandt. Può fare meglio anche sul terzo gol ed è apparso un po' meno sicuro rispetto alla gran parte della stagione.

Halstenberg 6 - Il terzino spinge molto ma subisce spesso le folate di Sancho.

Upamekano 5,5 - Soffre e non poco su Reus e Sancho, anche se si rende protagonista di un paio di buoni interventi. Brandt sul gol fa una bella giocata ma è troppo semplice saltare il centrale del Lipsia.

Klostermann 5,5 - Viene saltato secco da Sancho in occasione del terzo gol, per il resto con il compagno prova a fermare con scarsi risultati gli attacchi avversari.

Mukiele 6 - La partita non sarebbe sufficiente ma è lui che propizia il terzo gol segnato da Schick. Mezzo voto in più per l'inserimento.

Sabitzer 5 - Uno degli uomini migliori del Lipsia gioca una delle sue partite peggiori. Mai al centro dell'azione, si rende protagonista solo di passaggi sbagliati (dal 70' Cunha - Si fa vedere solo nel finale ma la sua chiusura su Schultz è decisiva).

Demme 6 - Non fa mai particolari giocate ma è comunque una presenza costante a centrocampo.

Laimer 6 - Con il compagno formano un duo di grande corsa, anche se la qualità contro il Dortmund non si vede.

Forsberg 5 - Lui e Sabitzer sono probabilmente i peggiori del match. Si nota solo per una manata sul volto ad Hummels, pur involontaria (dal 45' Nkunku 6,5 - Il suo cambio assieme a quello di Schick cambiano il match. Entra solo di sfuggita nelle azioni del match, ma è decisamente più presente di Forsberg).

Poulsen 6 - Tanto lavoro sporco che poi gli fa perdere un po' di lucidità al momento dell'entrata in area (dal 62'Schick 7 - Il ceco non si ferma e dopo il gol stupendo lo scorso turno di campionato, si ripete nonostante giochi meno di mezz'ora. Il suo sinistro all'angolino vale 1 punto importantissimo per la capolista in Bundesliga).

Werner 6,5 - Due gol per gentile concessione di Burki e Brandt. Per il resto della partita si vede poco, ma le reti sono da attaccante di razza.