Le pagelle del Lipsia - Werner si spegne, Upamecano impreciso

Risultato finale: Lipsia-Bayer Leverkusen 1-4

Gulacsi 6 - Incolpevole sulla rete del Bayer Leverkusen ma compie due ottime parate prima su Baumgartlinger e poi su Brandt.

Klostermann 5 - Controlla le discese di Baily dalla sua parte scegliendo sempre il tempo giusto dell'intervento. Nel secondo tempo cala come tutto il Lipsia.

Orban 5 - Dopo un primo tempo dove non sbaglia praticamente nulla, commette l'errore decisivo da cui nasce la rete di Brandt.

Upamecano 4.5 - Quando il Bayer Leverkusen accelera va in difficoltà, in ritardo sul colpo di testa di Havertz che dà il via al 2-1. Disastroso il suo passaggio troppo morbido per Keita nell'azione del 4-1.

Bernardo 5 - Non si fa vedere molto nella fase di possesso ma si limita a chiudere con grinta e decisione le scorribande del Bayer dalla sua parte. Bruciato in velocità da Brandt sul 2-1.

Sabitzer 6 - Apre le marcature iniziando e concludendo l'azione con un delizioso destro al volo. Sfiora la doppietta ma viene stoppato all'ultimo in corner.

Kampl 5.5 - Corre e non si risparmia mai questa sera. Tarda la chiusura sulla conclusione al volo di Retsos in occasione del 3-1.

Keita 5 - Questa sera non è preciso nelle conclusioni dal limite anche se cerca l'incursione verso l'area avversaria. Anticipato nettamente da Aranguiz nell'azione del 4-1 (Dal 76' Ilsanker sv).

Forsberg 5.5 - Il duello con Lars Bender è davvero molto avvincente, va vicino al gol nel primo tempo ma il suo diretto marcatore salva in extremis. Nella seconda frazione di gara cala vistosamente.

Poulsen 5 - Cerca il dialogo con Werner. Non riesce però a lasciare il segno negli ultimi metri dove viene arginato dalla difesa del Bayer (Dal 58' Bruma 5 - Si vede pochissimo e quando chiamato in causa fallisce l'appuntamento con il gol).

Werner 5.5 - Si allarga su entrambi i fronti d'attacco, quando ingrana la marcia e accelera palla al piede mette in crisi gli avversari. Sparisce nel secondo tempo e la squadra ne risente (Dal 71' Lookman sv).