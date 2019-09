Le pagelle del Liverpool - Alexander-Arnold delude, Van Dijk magistrale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adrian 6 - Quando viene chiamato in causa, risponde presente. Protagonista di una bella parata al 65' sulla botta di Norwood dalla distanza. Nel finale spende un cartellino giallo per far trascorrere secondi preziosi.

Alexander-Arnold 4.5 - Assiste da spettatore non pagante alla prima frazione, ma nella seconda non fa meglio. Conclude una sola volta verso la porta, sbaglia tanto e appare piuttosto nervoso fin dai minuti iniziali. Una giornata negativa per il talento classe 1998.

Matip 6 - Buona prestazione da parte del centrale dei Reds. Sempre attento, prende in mano la retroguardia del Liverpool in coabitazione con Van Dijk.

Van Dijk 7 - Un'altra partita da incorniciare per il nazionale olandese. Salva il "suo" Liverpool in svariate occasioni, spegnendo sul nascere i sogni dello Sheffield United. Vince con ampio scarto il duello con McBurnie, pur bravo a provarci.

Robertson 6 - Appena sufficiente il terzino sinistro, che spesso non è riuscito a dare manforte ai compagni di squadra ed è incappato in qualche difficoltà di troppo nel cercare il cross, il suo marchio di fabbrica. Il suo voto si alza con il salvataggio decisivo al 67' sulla botta di Fleck da distanza ravvicinata.

Henderson 5.5 - Ha abituato a prestazioni ben diverse, a "Bramall Lane" non stupisce. Quasi sempre in disparte, mai decisivo per gli altri dieci Reds. (Dal 64' Origi 6.5 - Il suo ingresso in campo contribuisce a dare maggior freschezza al Liverpool. Prezioso in fase di non possesso, sempre disponibile per i compagni di reparto e pericoloso in un frangente)

Fabinho 5 - Spettatore per novanta minuti; quella odierna è la classica partita mal giocata che può capitare, ogni tanto, anche ai più forti.

Wijnaldum 6 - Si merita la sufficienza solo per aver propiziato il gol decisivo del Liverpool. La sua conclusione, pur centrale, ha colto di sorpresa il portiere avversario che si è reso protagonista di un errore veramente clamoroso.

Salah 5 - Porta stregata per l'attaccante egiziano. Una chance da gol nel primo tempo, un'altra ben più ghiotta a 12' dalla fine: a tu per tu con Henderson, gli calcia addosso.

Firmino 5 - Giornata storta anche per il brasiliano, mai pericoloso nell'area di rigore avversaria. (Dall'87' Milner s.v.)

Manè 5 - Protagonista di un presunto fallo da rigore al 56' (intervento dubbio di Lundstram, il VAR non richiama l'arbitro che fa giocare). Primo tempo deludente per il senegalese: davanti ad Henderson, prima calcia alle stelle e poi colpisce il palo sul passaggio filtrante di Firmino. (Dal 90' Oxlade-Chamberlain s.v.)