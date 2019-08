Le pagelle del Liverpool - Alexander-Arnold fortunato, Firmino implacabile

Risultato finale: Burnley-Liverpool 0-3

Adrien 6 - Quasi mai chiamato in causa nel corso dei 90’ minuti.

Alexander-Arnold 6.5 - Disegna, con la complicità della deviazione di Wood, una traiettoria beffarda che non lascia scampo a Pope, aprendo le danze in maniera abbastanza fortunata.

Van Dijk 6 - Pomeriggio tutto sommato tranquillo, anche grazie alle polveri bagnate degli attaccanti avversari.

Matip 6 - Non ancora al meglio della condizione, porta comunque a casa la sufficienza.

Robertson 6.5 - Pendolino instancabile sulla sua corsia di competenza. Si conferma un ottimo profilo.

Henderson 6.5 - S’inserisce con continuità tra le linee difensive del Burnley creando grande scompiglio. Dal 71’ Oxlade-Chamberlain 6 - Col pilota automatico, si gode dal campo il finale di gara.

Fabinho 6 - Faro della manovra dei Reds, pur senza strafare detta i tempi in grande disinvoltura.

Wijnaldum 6 - Funziona il dialogo con i compagni di reparto e il predominio del gioco è evidente.

Salah 6 - Un pizzico di egoismo di troppo quest’oggi per l’ex Roma, che stranamente in più di una circostanza non ha assecondato gli inserimenti a fari spenti dei compagni di squadra.

Firmino 7 - Cinquantesimo gol in Premier League, primo brasiliano nella storia del campionato inglese a riuscirci. Numeri che descrivono un attaccante di grandissimo spessore. Dall’86’ Shaqiri SV.

Mane 7 - Anche oggi tra i migliori del Liverpool, nonostante non sia tranquillissimo al momento della sostituzione a partita ormai archiviata. Dall’85’ Origi SV.