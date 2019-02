Le pagelle del Liverpool - Alisson non sbaglia, Salah e Mané steccano

Alisson 6,5 - Non deve intervenire praticamente mai, a parte su Lingard sul finale di primo tempo. E lì compie una grandissima parata, con i tentacoli. Un intervento che vale per tre.

Milner 6 - I muscoli al servizio della fascia prima, del centrocampo poi. Fa tanta intensità e prova a dar ritmo.

Matip 6,5 - Tra i migliori in campo. Sbaglia poco o nulla in difesa e si fa vedere anche in attacco, sia sulle palle alte che con qualche sortita improvvisa.

van Dijk 6 - Pochi pericoli e ordinaria amministrazione. Senza esaltarsi, porta a casa la sufficienza.

Robertson 6,5 - Inesauribile sulla fascia, al 90' lo si vede ancora sul fondo prima, nella sua area qualche attimo dopo. Non si stanca mai.

Henderson 5,5 - A lui il compito di gestire i palloni ma a volte è troppo pigro e non riesce a suonare la carica.

Fabinho 5,5 - Fisicità e non solo, prova a dare anche geometrie, ci riesce solo a tratti.

Wijnaldum 6 - La solita corsa, i soliti polmoni con aria all you can breath. Quasi impossibile vedere una partita al di sotto la sufficienza da parte sua.

Salah 5 - Si fa vedere spesso, ma è poco lucido nelle giocate. Sbaglia troppi tocchi e non chiude mai le combinazioni coi tempi giusti.

Firmino 5,5 - Stenta nel tempo in campo, poi esce per infortunio.

Mané 5 - Spento, sottotono, lontano dai livelli a cui ci ha abituati. Qualche folata improvvisa e poco altro.