Le pagelle del Liverpool - Attacco opaco, ci pensano le fasce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Liverpool-Tottenham 2-1

Alisson 6 - Incolpevole sul gol di Kane, per il resto della partita resta sostanzialmente spettatore se si escludono un paio di conclusioni finali facili da bloccare.

Alexander-Arndold 6,5 - Spinta e cross costanti per la squadra di Klopp. Dai suoi piedi nascono tante delle occasioni non sfruttate a dovere dagli attaccanti.

Lovren 6 - Decisiva la sua deviazione sul tiro che poi ha portato al gol di Kane, anche se è molto sfortunato. Per il resto della partita chiude bene su Kane.

Van Dijk 6,5 - Gazzaniga gli toglie la gioia del gol con una parata strepitosa su un suo colpo di testa da due passi. Solita partita di grande personalità per l'olandese, che sbaglia pochissimo se non nulla.

Robertson 6,5 - Come Alexander-Arnold accompagna continuamente l'azione offensiva mettendo tanti cross in area. Sempre al centro dell'azione, serve tantissimo ai reds.

Henderson 6,5 - A centrocampo la sua presenza si sente eccome, e anche in area non scherza. Il suo gol cambia le sorti di una partita che stava diventando stregata per il Liverpool.

Fabinho 6,5 - Fisico e tecnica al servizio dei suoi. Con un po' più di cattiveria delle punte avrebbe anche offerto un paio di ottimi assist.

Wijnaldum 6 - Si vede poco ma corre tanto e chiude bene gli spazi a centrocampo.

Salah 6 - Partita tutto sommato sottotono per l'egiziano, che però ha il merito di non sbagliare il calcio di rigore decisivo. (dall'85' Gomez - s.v.)

Firmino 5,5 - Il brasiliano nelle ultime uscite appare un po' appannato e anche oggi non riesce a sfruttare le occasioni avute. (dal 90' Origi - s.v.).

Mané 6,5 - Pericolo costante per la difesa del Tottenham, si guadagna un rigore fondamentale. Solita prova positiva per il senegalese.