Le pagelle del Liverpool - Capolavoro di Jones, non punge Minamino

Risultato finale: Liverpool-Everton 1-0

Adrian 7 - Se il Liverpool passa il turno, oltre che di Jones, il merito è del portiere spagnolo. Secondo tempo da spettatore non pagante ma tre grandissimi interventi nella prima frazione che negano il vantaggio all'Everton.

Williams 6,5 - Personalità e tanta corsa per il giovanissimo terzino di Klopp che ara tutta la corsia di destra, è ottima l'intesa con Elliot creando parecchi problemi per la retroguardia di Ancelotti.

Gomez 6 - L'uomo di esperienza di una retroguardia giovanissima come quella dei Reds, guida Phillips e riesce a mettere la museruola ad un Calvert-Lewin che non punge praticamente mai.

Phillips 6 - Comincia balbettando in marcatura su Calvert-Lewin, con il passare dei minuti acquista convinzione e sbaglia poco. Buona prestazione la sua al fianco di un buon Joe Gomez.

Milner sv - Sfortunato il capitano del Liverpool, al primo contrasto della partita è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 9' Larouci 6 - Sicuramente una prestazione non a livello di Williams, comunque spinge bene lungo la corsia mancina).

Chirivella 6,5 - Un destro abbastanza importante, un'ottima presenza in mezzo al campo. Ha tutto per centellinare la manovra del Liverpool, sempre invitanti i suoi traversoni su calcio piazzato.

Lallana 6 - Riceve la fascia di capitano dopo l'infortunio di Milner, aggiunge ancora più tecnica al centrocampo dei Reds. Prova la soluzione dalla distanza, sbaglia pochissimi filtranti per i compagni.

Elliot 6,5 - Quando lascia il campo praticamente tutto Anfield si alza in piedi per omaggiarlo, una grande prestazione per un'ala classe 2003. Tecnica e fantasia e quella spensieratezza utile per fare innamorare i propri sostenitori. (Dal 80' Brewster sv).

Jones 7 - Un primo tempo in affanno, poche giocate e spesso nascosto dietro i diretti marcatori. Nel secondo tempo entra con un piglio diverso e regala il passaggio del turno con un capolavoro dal limite, il personaggio di giornata.

Origi 6,5 - Non parte centravanti ma esterno sinistro di trequarti, con la cura Klopp è diventato un calciatore totale. Abile nell'uno contro uno, pericoloso anche quando tenta la conclusione dalla distanza.

Minamino 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più, l'ex Salisburgo sta entrando lentamente nei piani tattici di Klopp. Accelera nella metà del primo tempo ma non basta per strappare la sufficienza. (Dal 71' Oxlade-Chamberlain 6,5 - Impatta bene con la sfida, aumenta i giri del motore della squadra di Klopp).