Le pagelle del Liverpool - Che sfida tra Mané e Salah!

Risultato finale: Liverpool-Huddersfield Town 5-0

Alisson 6 - Primo tempo inoperoso, bravo nella ripresa su un tiro di Bacuna.

Alexander-Arnold 7 - Numeri strepitosi per gli esterni di Klopp: tanta corsa ed assist per i compagni. In evidenza anche nella manita serale.

Lovren 6.5 - Qualche scricchiolio, ma nel complesso ne esce bene.

Van Dijk 6.5 - Stagione ad alto livello che si conferma anche in una serata all'apparenza semplice: uno dei segreti della bella annata dei Reds, mai fuori posizione, sempre concentrato.

Robertson 7.5 - Anche per lui tanti inserimenti, meccanismi perfetti sia in difesa che in attacco. Il gioco in verticale passa anche dai piedi degli esterni. E gli assist diventa 11.

Henderson 6.5 - Attento, non si risparmia nei contrasti: bravo anche in fase offensiva (suo l'assist per il 4-0 di Mané).

Wijnaldum 6.5 - Solito metronomo in mediana: tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento. (Dal 73' Oxlade-Chamberlain 6.5 - Torna dopo quasi 12 mesi dall'infortunio. Già questa è una bella notizia. Sfiora anche il gol! ).

Keita 7 - Bella gara, non solo per il gol. Ultime settimane sempre più in grande spolvero dopo un inizio complicato.

Salah 8 - Due gol, il solito movimento ad irretire l'avversario, un pericolo costante. Capocannoniere della Premier League.

Sturridge 6 - Nella festa dei Reds, per la punta, non c'è gloria: una rete annullata e il digiuno che ormai dura da tanto tempo (sette mesi) (Dal 73' Shaqiri 6 - Torna dopo quasi 12 mesi dall'infortunio. Già questa è una bella notizia

Mané 8 - Tempismo ed astuzia: non è alto, ma ha uno stacco di testa notevole. Che gara con Salah per il titolo di capocannoniere (21 per egiziano, 20 per lui)