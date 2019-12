Le pagelle del Liverpool - Elliott brilla, la difesa paga l'inesperienza

Risultato finale: Aston Villa-Liverpool 5-0.

Kelleher 6 - Indecisione fatale sulla punizione di Hourihane: parte in ritardo e sfiora appena il pallone che si insacca dando il via alla goleada dei Villans. Nella ripresa è più sicuro e sventa un paio di occasioni nette.

Hoever 5 - Ha un gran da fare nell'inseguire le incursioni di Hourihane e Trezeguet. Spende molto e nel finale è preda dei crampi. Dal 37' s.t. Norris n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Van den Berg 5- La difesa del Liverpool va spesso in sofferenza sul pressing del Villa, che sfrutta la disposizione piuttosto scolastica della linea arretrata. Un suo errore in disimpegno regala a Kodjia la palla del 3-0.

Boyes 5,5 - Si distingue per alcuni interventi spregiudicati ma efficaci sugli avversari. Nel finale tenta il tutto per tutto nel contropiede di Wesley ma è in ritardo.

Gallacher 5,5 - Il Villa è meno arrembante sul suo settore, ma partecipa comunque alla prestazione negativa della difesa. Si conceda però l'attenuante dell'età a un reparto in cui il più "anziano" era proprio lo scozzese classe '99.

Christie-Davies 5 - La fascia destra è costantemente pressata dalla verve di Hourihane e dalle accelerazioni di Trezeguet. Dovrebbe far diga in collaborazione con Hoever ma gli avversari li mettono spesso in difficoltà. Sfortunata la deviazione sul gol di Elmohamady. Dal 33' s.t.: Clarkson n.g. - Entra a risultato praticamente acquisito. Prova subito ad innescare Hill ma ormai la squadra di Critchley è sulle gambe.

Chirivella 5 - Prestazione piuttosto anonima, manca l'iniziativa in termini di costruzione del gioco a centrocampo.

Kane 6 - Si rende protagonista di alcune delle occasioni più pericolose create dal Liverpool. Sulla sua strada però trova sempre un grande Nyland.

Elliott 6 - Passano dai suoi piedi quasi tutte le iniziative più rilevanti da parte del Liverpool, ci prova sia con conclusioni personali che con diversi suggerimenti per le conclusioni dei compagni. In evidenza.

Longstaff 5 - Non è il suo ruolo e si nota la poca dimestichezza con i movimenti di centrale d'attacco. Mai veramente in partita. Dal 21' s.t.: Bearne 5 - Al pari del compagno, è adattato al ruolo e per di più entra quando ormai la benzina nelle gambe dei Reds è quasi finita.

Hill 5,5 - I movimenti sono giusti, ma la sua prestazione manca nel complesso di efficacia. Velleitario.